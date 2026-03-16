설지원, 블러썸엔터 전속계약 체결…손창민 한솥밥
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|사진 제공=블러썸엔터테인먼트
[스포츠조선 정빛 기자] 신예 설지원이 블러썸 엔터테인먼트와 전속계약을 체결하며 새로운 출발을 알렸다.
블러썸 엔터테인먼트는 16일 "신예 설지원과 전속계약을 체결했다. 깨끗한 이미지와 무한한 잠재력을 지닌 설지원과 함께 할 수 있어 기쁘다. 설지원이 연기는 물론 다양한 영역에서 다재다능하게 활동할 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다. 앞으로의 행보에 많은 관심과 기대 부탁드린다."라고 전했다.
숏드라마로 데뷔한 설지원은 '웰컴 투 하와이', '국민사형투표', '미래의 미래', '모범택시3', '은애하는 도적님아' 등에 출연하며 또렷한 인상을 남겼다.
특히 '영의정댁 막내 도련님의 첫사랑'에서는 내면의 상처를 지닌 여주인공 '홍연' 역을 맡아 섬세한 감정 연기를 선보였고, 해당 작품은 글로벌 플랫폼 칸타(Kanta) 1위를 기록하며 화제를 모았다.
이처럼 매력적인 마스크와 안정적인 연기로 주목받고 있는 설지원이 앞으로 보여줄 행보에 기대가 모인다.
설지원이 전속계약을 체결한 블러썸 엔터테인먼트에는 김수안, 남도윤, 박지상, 손창민, 송종호, 임수형, 한수아 배우가 소속돼 있는 종합 엔터테인먼트사이다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com
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