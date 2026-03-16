[공식] 1300만 '왕사남' 된 장항준 감독, 비운의 중꺽마 '리바운드' 4월 3일 재개봉 확정

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[스포츠조선 조지영 기자] 사극 영화 '왕과 사는 남자'(장항준 감독, 온다웍스·비에이엔터테인먼트 제작)가 1346만명을 돌파하며 역대 한국 영화 흥행 5위에 오른 가운데, '왕과 사는 남자'로 재발견된 장항준 감독의 전작인 스포츠 영화 '리바운드'(장항준 감독, 비에이엔터테인먼트·워크하우스컴퍼니 제작)가 오는 4월 3일 재개봉된다.
특히 서툴지만 농구를 향한 진심이 가득한 농구부 코치로 완벽 변신한 안재홍과 넘어져도 다시 일어서는 중앙고 루키즈 이신영, 정진운, 김택, 정건주, 김민, 안지호가 땀과 열정이 살아 있는 청량한 케미스트리를 보여주며 개봉 당시 CGV 골든 에그지수 98%, 롯데시네마 9.5점, 메가박스 9점 등 전례 없는 호평과 N차 관람 열풍을 이끌었다. 또한 '리바운드'는 제25회 우디네 극동영화제 실버 멀버리 수상까지 거머쥐며 작품성과 대중성을 동시에 인정받았다.
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'저 높은 곳으로 다시 리바운드. 끝까지 포기하지 않는다'라는 카피처럼 포기를 모르는 선수들의 집념과 뜨거운 순간들이 화면 가득 펼쳐져 넘어져도 다시 튀어 오르는 '리바운드'의 의미와 함께 깊은 여운을 전한다. 장항준 감독이 특히 애정을 쏟았던 '리바운드'를 아쉽게 극장에서 놓쳤던 관객은 물론, 장항준 감독의 전작을 궁금해하던 관객들에게 이번 재개봉은 반가운 단비 같은 소식이 될 전망이다.
'리바운드'는 2012년 전국 고교농구대회, 아무도 주목하지 않았던 최약체 농구부의 신임 코치와 6명의 선수가 쉼 없이 달려간 8일간의 기적 같은 이야기를 그린 작품이다. 안재홍, 이신영, 정진운, 김택, 정건주, 김민, 안지호 등이 출연했고 '라이터를 켜라' '불어라 봄바람' '기억의 밤'의 장항준 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 4월 3일 개봉한다.
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com