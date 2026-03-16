풍자, '28kg 감량' 후 뼈말라 됐다더니…안타까운 고백 "정체기 왔는데 답 있나"

풍자는 15일 "세상에는 왜 이렇게 맛있는 게 많은 거죠? 하루에 눈만 떠 있으면 땡기는 음식이 수백 가지인데 어떻게 살을 빼야 할까요? 왜 내가 좋아하는 모든 음식들은 살이 찌는 음식 뿐일까요? 정체기 와서 빠지지도 않는데 계속 샐러드를 먹는다고 답이 있을까요? 모든 다이어트 음식을 먹어봐서 이제 다 물리고 질리는데 어떻게 해야 할까요?"라고 토로해 안타까움을 자아냈다.
이어 풍자는 "지금도 매운 음식이랑 느끼한 음식과 함께 막걸리 또는 맥주가 당겨요. 어디 뷔페 가서 먹다 자다 먹다 자다 하고 싶네"라며 소박한 소망도 드러냈다.
함께 공개된 사진 속에는 샐러드 사진이 담겼다. 무려 28kg 감량에 성공한 풍자는 계속된 운동과 식단 조절에도 정기를 맞아 다이어트에 동력을 잃은 듯한 모습으로 많은 팬들의 공감을 자아냈다.
한편, 방송인 풍자는 위고비, 삭센다 등의 다이어트 주사의 도움을 받고 17kg 감량에 성공했으나 심각한 부작용을 고백했다. 부작용으로 투약을 중단한 풍자는 식단 관리, 운동으로 총 28kg을 감량했다고 밝혔다.