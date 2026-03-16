풍자, '28kg 감량' 후 뼈말라 됐다더니…안타까운 고백 "정체기 왔는데 답 있나"

기사입력 2026-03-16 15:46


풍자, '28kg 감량' 후 뼈말라 됐다더니…안타까운 고백 "정체기 왔는…

[스포츠조선 이우주 기자] 트랜스젠더 방송인 풍자가 다이어트 고충을 토로했다.

풍자는 15일 "세상에는 왜 이렇게 맛있는 게 많은 거죠? 하루에 눈만 떠 있으면 땡기는 음식이 수백 가지인데 어떻게 살을 빼야 할까요? 왜 내가 좋아하는 모든 음식들은 살이 찌는 음식 뿐일까요? 정체기 와서 빠지지도 않는데 계속 샐러드를 먹는다고 답이 있을까요? 모든 다이어트 음식을 먹어봐서 이제 다 물리고 질리는데 어떻게 해야 할까요?"라고 토로해 안타까움을 자아냈다.

이어 풍자는 "지금도 매운 음식이랑 느끼한 음식과 함께 막걸리 또는 맥주가 당겨요. 어디 뷔페 가서 먹다 자다 먹다 자다 하고 싶네"라며 소박한 소망도 드러냈다.

함께 공개된 사진 속에는 샐러드 사진이 담겼다. 무려 28kg 감량에 성공한 풍자는 계속된 운동과 식단 조절에도 정기를 맞아 다이어트에 동력을 잃은 듯한 모습으로 많은 팬들의 공감을 자아냈다.

한편, 방송인 풍자는 위고비, 삭센다 등의 다이어트 주사의 도움을 받고 17kg 감량에 성공했으나 심각한 부작용을 고백했다. 부작용으로 투약을 중단한 풍자는 식단 관리, 운동으로 총 28kg을 감량했다고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이휘재, 오늘(16일) '불후의 명곡' 녹화…비난 여론 딛고 복귀 성공할까

2.

'100억 재산설' 곽튜브 "내가 많이 모아둬서 아내가 쓰면 된다"

3.

환희, 가정사 고백 "母 비밀 많아...가족사진도 없어"

4.

[98회 아카데미] '"응원봉 든 디카프리오라니"…'케데헌', 2관왕으로 '골든' 혼문→인종차별 논란까지(종합)

5.

'11살 연상♥' 최준희, 96→41kg 다이어트 전후 공개 "뚱띠가 살 빼고 시집가요"

연예 많이본뉴스
1.

이휘재, 오늘(16일) '불후의 명곡' 녹화…비난 여론 딛고 복귀 성공할까

2.

'100억 재산설' 곽튜브 "내가 많이 모아둬서 아내가 쓰면 된다"

3.

환희, 가정사 고백 "母 비밀 많아...가족사진도 없어"

4.

[98회 아카데미] '"응원봉 든 디카프리오라니"…'케데헌', 2관왕으로 '골든' 혼문→인종차별 논란까지(종합)

5.

'11살 연상♥' 최준희, 96→41kg 다이어트 전후 공개 "뚱띠가 살 빼고 시집가요"

스포츠 많이본뉴스
1.

대충격!! 도미니카 공화국, 1점내고 탈락! 한국한테만 여포였나 → 핵타선이 미국전 핵노답 타선으로 [마이애미 현장]

2.

'어떻게 이 공을 째냐' ABS였다면 분명 볼이었다...미국 결승 올리기 위한 판정이었나

3.

'LG 초비상' WBC 1위 타점 머신도 정상 아니다…"시범경기 못 나간다"

4.

"류현진 1G는 나온다"…WBC 대표들, 귀국하자마자 대전구장부터 찾았다[대전 현장]

5.

제구 잡힌 이 선수는 '언터처블', WBC 갔으면 어땠을까 할 정도..."감각, 멘탈 일정한 느낌이"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.