'나혼산', 日 성범죄 논란 출판사 소개했다가…결국 장면 삭제[SC이슈]

기사입력 2026-03-16 15:51


'나혼산', 日 성범죄 논란 출판사 소개했다가…결국 장면 삭제[SC이슈]
'나 혼자 산다' 방송화면 캡처

[스포츠조선 정빛 기자] MBC 예능 '나 혼자 산다'가 일본에서 아동 성범죄 작가 재기용 및 은폐 의혹으로 논란이 된 출판사 '소학관'을 별다른 설명 없이 소개했다가 비판을 받고 관련 장면을 삭제했다.

지난 13일 방송된 '나 혼자 산다'에서는 웹툰 작가 기안84가 일본 공포 만화의 거장 이토 준지를 만나기 위해 일본을 찾는 모습이 그려졌다. 기안84는 방송인 강남과 함께 이토 준지가 활동하는 출판사 소학관을 방문했고, 이곳에서 작가와 대면했다.

방송에서는 소학관을 "'도라에몽', '이누야샤', '명탐정 코난' 등을 배출한 일본 대표 만화 출판사"라고 소개하며 건물 외관과 간판을 비췄다. 또한 "'소용돌이', '공포의 물고기' 등 이토 준지의 작품 역시 이곳에서 출판됐다"고 설명했다.

그러나 방송 직후 온라인에서는 해당 출판사를 별다른 설명 없이 노출한 것이 부적절했다는 지적이 잇따랐다. 소학관이 최근 일본에서 아동 성범죄 전력이 있는 작가의 활동과 관련해 큰 논란에 휩싸인 기업이기 때문이다.

현지 매체 '주간 문춘' 등에 따르면, 해당 작가는 과거 미성년자를 대상으로 한 성범죄 사건으로 처벌받은 인물로 알려졌다. 이후 이름을 바꿔 소학관과 관련된 만화 플랫폼에서 다시 작품 활동을 이어온 사실이 뒤늦게 드러났다.

특히 피해자는 언론 인터뷰에서 출판사 측이 합의금을 제시하며 비밀 유지를 요구했다는 취지의 주장을 제기해 파문이 확산됐다. 조직적 은폐 의혹이 제기되자 소학관은 지난 9일 공식 홈페이지를 통해 "인권 존중 의식이 부족했음을 통감한다"며 사과했다.

논란은 일본 만화계 전반으로 번졌다. '원펀맨' 작가 ONE 등 일부 유명 만화가들이 소학관과 관련된 플랫폼에서 작품을 내려달라고 요구하는 등 이른바 '손절' 움직임도 이어지고 있다.

이 같은 상황에서 국내 인기 예능 프로그램이 해당 출판사를 비판적 설명 없이 소개한 점을 두고 시청자들의 비판이 이어졌다. 일부 시청자는 "일본에서도 사회적 공분을 산 사건과 관련된 기업을 아무런 맥락 없이 미화해 소개한 것이 문제"라고 지적했다.


논란이 커지자 '나 혼자 산다' 측은 VOD 및 OTT 다시보기 서비스에서 소학관 관련 장면을 삭제했다. 현재 다시보기에서는 소학관 건물 외관과 출판사를 소개하는 자막 등을 확인할 수 없다. 다만 제작진은 이번 논란과 관련해 현재까지 별도의 공식 입장을 내놓지 않고 있다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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