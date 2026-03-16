서현, 연예인 특혜 논란 딛고 바이올리니스트 데뷔 소감 "압박 느끼기도..응원 감사" [전문]

|
[스포츠조선 조윤선 기자] 소녀시대 멤버 겸 배우 서현이 바이올리니스트로 데뷔한 소감을 밝혔다.
이어 "하지만 이번 공연을 준비하는 과정에서 정말 좋은 분들의 응원과 지지를 받으며 부족한 저 자신에 대한 의심을 조금씩 내려놓고 행복한 마음으로 이 도전에 임할 수 있었다"고 전했다.
서현은 자신을 이끌어준 선생님과 지휘자, 단원들에게 고마움을 전했다. 또한 공연을 응원하러 와준 지인들과 찍은 사진도 올리며 거듭 감사한 마음을 드러냈다.
|
이날 핑크색 드레스를 입고 등장한 서현은 비토리오 몬티의 대표곡 '차르다시'를 연주하며 클래식 공연 무대에 처음 섰다.
특히 이번 공연은 서현이 바이올린을 본격적으로 배운 지 약 5개월 정도 된 초보 단계라는 점에서 큰 관심을 모았다. 다만 공연을 앞두고 일각에서는 아마추어 연예인이 전문 연주자들도 쉽게 서기 어려운 무대에 오르는 것을 두고 '특혜 논란'이 제기되기도 했다.
서현 글 전문
이번 공연을 통해 제 인생의 새로운 도전에 임할 수 있었다는 것은 큰 영광이었고 행복하고 감사한 시간이었습니다. 함께해 주신 모든 분들께 진심으로 감사의 마음을 전하고 싶습니다. 음악을 사랑하는 분들과 함께했던 모든 순간이 저에게 너무나 소중했고 또 많은 깨달음을 얻게 된 값진 경험으로 남았습니다.
처음 도전하기로 마음먹었을 때 사실 두려움이 먼저 앞섰던 것 같습니다. 전공자가 아닌 아마추어 공연의 특별 협연자로 제안을 해주셨고 음악을 사랑하는 취미생들의 축제라는 의미를 지닌 공연이었지만 큰 무대에서 첫 바이올린 연주를 과연 잘 해낼 수 있을지 스스로에게 많은 압박과 부담을 느꼈던 것도 사실입니다.
하지만 이번 공연을 준비하는 과정에서 정말 좋은 분들의 응원과 지지를 받으며 부족한 제 자신에 대한 의심을 조금씩 내려놓고 행복한 마음으로 이 도전에 임할 수 있었습니다.
무엇보다 부족한 저를 누구보다 진심으로 응원해 주시고 하나부터 열까지 아낌없이 가르쳐 주신 김현정 선생님께 깊이 감사드립니다.
언제나 따뜻한 격려와 칭찬으로 용기를 북돋아 주신 조상욱 지휘자님께도 진심으로 감사드립니다.
그리고 음악을 사랑하는 마음과 뜨거운 열정으로 함께해 주신 멋진 단원 여러분, 따뜻한 응원을 보내주신 모든 지인분들 그리고 공연을 보러 와 주신 팬분들과 모든 관객 여러분의 진심 어린 응원 덕분에 모든 압박을 뒤로하고 용기를 낼 수 있었습니다.
서툴지만 진심을 담은 저희의 연주를 함께해 주셔서 다시 한 번 진심으로 감사드립니다.
앞으로도 클래식 음악이 더 많은 분들의 일상 속에서 조금 더 가까이, 그리고 작은 즐거움으로 함께할 수 있기를 바랍니다.