'임창정♥' 서하얀, 35세에 어울리지 않는 동안미모…"만으로는 절대 안해, 韓나이론 36살"

기사입력 2026-03-16 16:19


'임창정♥' 서하얀, 35세에 어울리지 않는 동안미모…"만으로는 절대 안…

[스포츠조선 고재완 기자] 가수 임창정의 아내 서하얀이 35번째 생일을 맞아 축하를 받았다.

서하얀은 지난 15일 자신의 개인 계정에 "지인들에게 깜짝 생일 축하를 받았다"며 사진을 공개했다. 그는 "우선, 이 여자들은 숫자를 너무 잘 센다. 36살 강제 도배"라고 웃으며 "만으로 계산 절대 안 해, 한국 나이로 해야 한대"라고 말해 보는이들까지 웃게 만들었다.

또 서하얀은 "서프라이즈 고마워. 생일 지나서 밥 먹으려고 갔다가 사랑 많이 받고 옴. 알라뷰!"라며 지인들에게 고마운 마음을 전했다.

공개된 사진에는 '36' 숫자 풍선과 케이크가 준비된 생일 파티 현장이 담겼다. 서하얀은 케이크 모양 풍선 모자를 쓴 채 얼떨떨한 표정을 짓고 있어 시선을 강탈한다. 특히 다섯 아들의 엄마라고는 믿기 어려운 청순 미모가 돋보여 눈길을 끌었다.

한편 생일이 지나며 만 35세가 된 서하얀은 2017년 임창정과 결혼했다. 임창정의 세 아들과 함께 재혼 가정을 꾸렸으며 이후 두 아들을 낳아 다섯 아들을 키우고 있다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'서프라이즈' 박재현, 생활고에 배우 포기 "딸 심장병 투병, 출연료는 40만 원" ('X의 사생활')

2.

서유정, 만취 후 드라마 촬영장 등장 "12번 토해, 어떻게 갔는지 기억도 안 나"

3.

이미주, 한끼 식사에 삼겹살 두 점…충격적 식사량에 결국 해명 "기름내기용 아냐"

4.

백지영, 눈·코 성형 후회 "첫 쌍꺼풀은 만족...얼굴에 10억 들이진 않아"

5.

"남편 조상 제사상, 남편이 차려라"..'전민기♥' 정미녀 발언에 韓 시모 발끈 "이혼시킬 것"(동치미)

연예 많이본뉴스
1.

'서프라이즈' 박재현, 생활고에 배우 포기 "딸 심장병 투병, 출연료는 40만 원" ('X의 사생활')

2.

서유정, 만취 후 드라마 촬영장 등장 "12번 토해, 어떻게 갔는지 기억도 안 나"

3.

이미주, 한끼 식사에 삼겹살 두 점…충격적 식사량에 결국 해명 "기름내기용 아냐"

4.

백지영, 눈·코 성형 후회 "첫 쌍꺼풀은 만족...얼굴에 10억 들이진 않아"

5.

"남편 조상 제사상, 남편이 차려라"..'전민기♥' 정미녀 발언에 韓 시모 발끈 "이혼시킬 것"(동치미)

스포츠 많이본뉴스
1.

미국 결승 각본대로? '퇴근 삼진 선언'에 허무한 패배…체념한 감독, "어떤 비판도 안 하겠다"

2.

'겹경사' 소노, 창단 첫 7연승+스포츠브랜드 스폰서십 유치…'스파이더'와 2027~2028시즌까지 용품 후원 협약

3.

일본 반대편으로 치운 미국, '대진표 조작'에 'S존 홈콜' 논란까지 → 기자회견장 난리났다! '가짜 우승' 소리 듣고 싶나 [마이애미 현장]

4.

"후라도와 경쟁 중" 진짜 1선발 맞네, 148㎞ 최원태, SSG전 5이닝 단 49구 만에 무실점

5.

'한국 투수' 난도질한 도미니카 타선, 미국 앞에선 순한 양…10-0 콜드게임의 복수→결승으로 향한 '야구 종가'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.