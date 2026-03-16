신화 이민우, 벌써 두 딸 아빠 포스…11세 연하 아내와 웨딩 화보 공개[SC이슈]
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|사진 출처=이민우 SNS
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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 신화 멤버 이민우가 결혼식을 앞두고 웨딩 화보를 공개했다.
이민우는 16일 자신의 인스타그램에 "우리의 시작(The Beginning of Us)"이라며 "오랜 시간 끝에 내가 인생을 함께 보내고 싶은 사람을 찾았다(After a long journey, I finally found the one I want to spend my life with)"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.
공개된 화보 속 이민우는 턱시도를 차려입고 근사한 신랑의 자태를 드러냈다. 예비 신부는 우아한 웨딩드레스를 입고 청순하면서도 사랑스러운 분위기를 자아냈다. 두 사람은 카메라를 향해 환한 미소를 지으며 다정한 포즈를 취하고 있다.
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|사진 출처=이민우 SNS
또 다른 사진에서는 이민우가 기타를 들고 포즈를 취하며 아티스트다운 개성을 드러내 눈길을 끌었다. 부케를 들고 장난기 넘치는 표정을 짓거나 서로를 바라보며 웃음을 터뜨리는 모습도 담겨 따뜻한 분위기를 더했다.
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|사진 출처=이민우 SNS
이민우는 오는 29일 11세 연하의 연인과 결혼식을 올릴 예정이다. 예비 신부는 한국인 재일교포 3세로, 6세 딸을 홀로 키워온 싱글맘으로 알려졌다. 두 사람은 현재 '살림하는 남자들'에 함께 출연 중이며, 지난해 12월 득녀 소식을 전해 두 딸의 부모가 됐다.
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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com
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