'김민기♥' 홍윤화, 40kg 감량하더니..과감한 잠옷 차림, 홀쭉 비주얼 '눈길'

기사입력 2026-03-16 16:50


'김민기♥' 홍윤화, 40kg 감량하더니..과감한 잠옷 차림, 홀쭉 비주…

[스포츠조선 김소희 기자] 코미디언 홍윤화가 40kg 감량 후 근황을 전했다.

15일 홍윤화는 자신의 SNS에 "키티 잠옷 입고 꿀잠 자야지"라는 글과 함께 사진 한 장을 공개했다.

공개된 사진 속 그는 귀여운 캐릭터가 그려진 원피스 잠옷을 입고 카메라를 향해 '브이(V)' 포즈를 취하고 있다. 밝은 미소와 함께 특유의 사랑스러운 분위기를 자아내며 긍정적인 에너지를 전했다. 다이어트 이후 한층 건강해진 모습 역시 눈길을 끌었다.

홍윤화는 앞서 '인생 마지막 다이어트'를 선언하며 40kg 감량을 목표로 세웠고, 식단 관리와 운동을 병행해 약 9개월 만에 목표를 달성했다고 밝힌 바 있다. 꾸준한 노력 끝에 큰 체중 감량에 성공하며 많은 응원을 받았다.


'김민기♥' 홍윤화, 40kg 감량하더니..과감한 잠옷 차림, 홀쭉 비주…
다만 그는 지난 3일 유튜브 채널 '니맘내맘'에 출연해 요요 현상을 겪고 있다고 솔직하게 털어놨다. 당시 그는 "다이어트 시작 후 총 40kg을 감량했지만, 현재는 조금 늘어난 상태"라며 변화된 상황을 언급했다. 이어 "지금도 마른 체형은 아니지만, 예전에는 스스로도 위험하다고 느낄 정도였다"며 "그때부터 뺀 것이 40kg이고, 다시 관리하며 식단과 운동을 이어가고 있다"고 밝혔다.

체중 감량과 요요 경험까지 솔직하게 공개한 홍윤화는 꾸준한 관리 의지를 전하며 팬들의 응원을 받고 있다.

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