엄정화 어쩌나...여행 중 발가락 부상에 오열 "부러진 게 아니길" ('엄정화TV')

기사입력 2026-03-16 19:38


엄정화 어쩌나...여행 중 발가락 부상에 오열 "부러진 게 아니길" ('…

[스포츠조선 정안지 기자] 엄정화가 서핑 여행 중 발가락 부상으로 눈물을 흘렸다.

16일 유튜브 채널 'Umaizing 엄정화TV'에는 "얘들아.. 우리 서핑하러 온 거잖아..? 맞잖아!? 고난과 역경의 엄정화 롬복 서핑 투어"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 엄정화는 정재형 등 지인들과 작년부터 약속했던 서핑 여행을 위해 롬복으로 떠났다.

서핑 첫날, 엄정화는 "밤새 비가 너무 많이 와서 무서워서 안 간다고 했는데 다들 '가야 된다' 난리 나서 나왔는데 기분이 좋다"라면서 설렘 가득한 표정으로 이동했다.

잠시 후 배를 타고 파도 스팟에 도착, 엄정화는 오른쪽 사이드 연습을 하며 즐거운 시간을 보냈다.

그러나 숙소로 돌아온 엄정화의 표정은 굳어 있었다. 발을 다쳤다고. 엄정화는 "오늘 하루 종일 비가 왔다. 서핑 끝나고 샤워하고 혼자 나가서 좀 걸어 다니려고 나가다가 비가 와서 미끄러운 바람에 쭉 미끄러지다가 계단에 발을"이라면서 붓고 멍드는 중인 엄지발가락을 공개했다.


엄정화 어쩌나...여행 중 발가락 부상에 오열 "부러진 게 아니길" ('…
그는 "안 좋은 꿈을 꿨다. 나의 휴가는 어떻게 되는 걸까. 울고 싶다"라면서 "사실은 울었다. 너무 아프고 속상했다"라며 속상한 마음을 드러냈다.

엄정화는 "아침에 왜인지 마음이 좀 가라앉고 신나지 않더라. 왜 그런가 했더니 다치려고 그랬던 걸까. 아주 슬프다"라면서도 "자꾸 이렇게 생각하면 안 되겠죠?"라며 기운을 냈다. 이어 엄정화는 "오늘이 서핑 첫날이고 서핑할 날이 7일이나 있는데, 오늘이 서핑 마지막일 수도 있다"라며 "제발 타박상이길"이라면서 간절히 기도했다.


다음 날 휴식을 취한 엄정화는 서핑 마지막 날, 아쉬움을 남기지 않기 위해 아프지만 용기 내어 서핑하기 위해 이동했다. 다행히 서핑을 즐긴 엄정화는 "발가락 때문에 중심이 잘 안 잡혀 조금 어렵지만 그래도 좋다. 나오길 잘했다"라면서 웃었다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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