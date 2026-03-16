'정석 요리파' 한혜진 "레시피가 있다니까" 답답…母 "레시피가 뭐가 중요해" 내갈길파 '웃음폭탄'
[스포츠조선 고재완 기자] 모델 겸 방송인 한혜진이 어머니와 '현실 모녀' 케미를 선보이며 웃음을 자아냈다.
한혜진은 16일 자신의 유튜브 채널에 '엄마와 SNS 유행음식 반강제(?)로 따라잡기'라는 제목의 영상을 공개했다.
영상에는 한혜진이 어머니와 함께 봄철 제철 음식과 SNS에서 화제가 된 레시피를 직접 만들어 먹는 모습이 담겼다. 특히 요리를 하는 과정에서 펼쳐진 모녀의 티키타카가 눈길을 끌었다. 한혜진은 유튜브 레시피를 따라 하며 "레시피가 있다니까"라며 정석대로 요리를 하려 했지만, 어머니는 아랑곳하지 않았다.
어머니는 채소를 먼저 씻어버리며 "씻어야지 레시피가 뭐가 중요하냐"고 말했고, 이에 한혜진은 답답해하며 웃음을 터뜨렸다. 한혜진은 "요즘 유튜브 때문에 레시피가 너무 복잡하다"며 투덜거렸고, 어머니는 자신만의 방식대로 요리를 이어가며 현실적인 모녀 케미를 보여줬다.
이날 한혜진은 쭈꾸미와 새조개 등 봄 제철 음식을 준비하며 먹방도 선보였다. 그는 "태어나서 처음으로 새조개를 먹어봤다. 엄청 맛있다"며 만족감을 드러냈다.
또 쭈꾸미 샤부샤부와 봄동 겉절이 등 다양한 요리를 어머니와 함께 만들며 자연스러운 가족 일상을 공개했다.
영상 후반에는 SNS에서 화제가 된 디저트에도 도전했다. 예상보다 쉽지 않은 과정에 한혜진은 "오늘 꼭 성공시키고 말겠다"며 의지를 드러냈고, 완성된 음식에 대해 "맛은 있다"고 평가해 웃음을 자아냈다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com
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