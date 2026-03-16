'모솔연애' 노재윤 "아직도 솔로"인 이유…"결혼한 사람하고만 연애할 것" 확고한 신념→고준희도 '당황'(고준희GO)

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[스포츠조선 고재완 기자] 배우 고준희가 넷플릭스 시리즈 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어'(이하 모솔연애) 출연자들과 만나 현실적인 연애 고민 상담에 나섰다.
영상에서 강현규는 "현재 여자친구와 7개월째 교제 중"이라고 밝혔고, 노재윤은 "현재 연애를 하고 있지 않다"고 털어놨다. 고준희는 "왜 아직도 여자친구가 없어?"라고 묻는가 하면, 두 사람의 방송 출연 당시 모습을 떠올리며 연애 리얼리티 비하인드에도 관심을 보였다.
강현규는 방송 이후 화제가 됐던 자신의 행동에 대해서도 직접 입을 열었다. 그는 마지막 데이트 장면에 대해 "한풀이 데이트였다"며 "마음을 돌릴 수 있을 거라고 생각한 건 아니고, 내 마음을 쏟아내고 좋아했다는 말을 하고 나가고 싶었다"고 설명했다. 이어 "담백하게 정리하고 싶었는데 편집돼 나간 장면 때문에 연락이 정말 많이 왔다"고 말했다.
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또 고준희는 썸과 연애의 기준에 대한 이야기도 꺼냈다. 출연자들이 "사귀자는 말이 있어야 한다" "스킨십이나 관계 정립이 필요하다"고 하자, 고준희는 "여자들이 '우리 무슨 사이야'를 묻게 만들면 안 된다"며 자신의 생각을 밝혔다. 이에 노재윤은 "저는 여자들이 좋아하는걸 들어주면 안된다고 생각한다. 여자들이 싫어하는 상황을 지속시켜야 나를 좋아하게 된다. 그게 밀당인 것 같다"고 말해 고준희를 당황시키기도 했다.
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방송 이후 악플과 스트레스에 대한 고백도 이어졌다. 노재윤은 "초록창에 내 이름을 치면 이빨 이야기가 따라온다"며 "그게 스트레스여서 재교정을 하고 있다"고 말했다. 이에 고준희는 "모든 사람이 날 좋아해줄 순 없다"며 "그런 말들은 너무 신경 쓰지 말라"고 조언했다.
고준희는 두 사람을 향한 애정도 드러냈다. 그는 "너네가 요새 내 웃음 버튼"이라며 "나는 처음 장면들을 계속 본다"고 말했고, "너네 같은 아들을 낳고 싶다. 연애만 알려주면 되잖아"라고 말해 웃음을 자아냈다.
영상 말미 고준희는 "연애를 안 하고 싶을 때가 있느냐"는 질문에 "그런 적은 없다"고 답했다. 이어 "그렇게 말을 많이 해야 된다. 말이 씨가 된다"며 연애에 대한 솔직한 생각을 전했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com