‘김준호♥’ 김지민 부케 받더니…“알아가는 사람 생겨” 코미디언 한윤서, 열애 고백

기사입력 2026-03-16 21:46


‘김준호♥’ 김지민 부케 받더니…“알아가는 사람 생겨” 코미디언 한윤서,…

[스포츠조선 조민정 기자] 코미디언 한윤서가 직접 열애 사실을 알렸다.

15일 유튜브 채널 '윤서하고싶은거다해'에는 '드릴 말씀이 있습니다'라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에서 한윤서는 집에서 카메라를 켠 이유를 설명하며 연애 소식을 팬들에게 먼저 전했다.

한윤서는 "오늘은 조금 특별한 이야기를 전하고 싶어 집에서 혼자 카메라를 켰다"며 "구독자 가족님들이 늘 응원해 주신 덕분에 드디어 연애를 하게 됐다"고 밝혔다. 이어 "조금 진지하게 알아가고 있는 분이 생겼다"며 "다른 매체나 기사로 먼저 접하시기보다 가족님들께 제가 직접 말씀드리는 게 좋을 것 같아 카메라 앞에 앉게 됐다"고 말했다.

그는 팬들과의 소통을 언급하며 고마운 마음도 전했다. 한윤서는 "댓글에서 '윤서 시집 좀 가라', '너 시집가는 게 소원이다' 같은 말을 부모님 같은 마음으로 해주셨다"며 "이 영상을 보시면 저보다 더 기뻐해 주실 것 같다"고 전했다.

또 "외롭고 힘들었던 시기를 가족님들 덕분에 버틸 수 있었고 그래서 이렇게 좋은 소식을 전할 수 있는 것 같다"며 "정말 감사하다"고 덧붙였다.

한편 한윤서는 지난해 7월 열린 김지민과 김준호의 결혼식에서 부케를 받아 화제를 모은 바 있다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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