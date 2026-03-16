김의성, 15년 장기 연애 공개 “나이 들면 법적 절차 고민”

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 김의성이 15년째 이어온 연인과의 관계를 언급하며 혼인신고를 고민 중이라고 밝혔다.
또한 나이가 들어 시작한 연애에 대한 생각도 전했다. 배유람이 "선배님처럼 나이가 차서 만나는 연애는 어떠냐"고 묻자 김의성은 "찬성"이라고 답했다. 이어 "여자친구를 만난 게 제훈이보다 훨씬 더 나이가 많을 때다. 여자친구도 나보다 두 살밖에 어리지 않다. 둘 다 40대 중반에 만났다"고 설명했다.
그러면서 "젊을 때는 별것 아닌 일에도 목숨 걸고 싸우지 않느냐. 그런데 나이가 들면 이미 싸워본 아이템들이라는 걸 안다"며 "대부분 크게 싸웠던 일도 나중에는 왜 싸웠는지 기억이 안 난다. 결국 중요한 건 싸움의 이유보다 싸울 때 어떤 말을 하느냐인 것 같다"고 말했다.
이어 "다만 불편한 것들이 있어서 언젠가는 법적인 절차를 해야 하지 않을까 고민하고 있다"며 "나이가 들면 현실적으로 불편한 상황들이 생길 수 있기 때문"이라고 덧붙였다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com