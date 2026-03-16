[SCin스타] 이영애 “장금아 오랜만”…23년 만 ‘대장금’ 촬영지 방문

기사입력 2026-03-16 21:54


[SCin스타] 이영애 “장금아 오랜만”…23년 만 ‘대장금’ 촬영지 방…

[스포츠조선 조민정 기자] 배우 이영애가 23년 만에 '대장금'의 촬영지를 다시 찾으며 추억을 떠올렸다.

16일 이영애는 자신의 SNS에 "장금아 이게 얼마만이냐 반가워서 눈물나고 뭉클해"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진에는 과거 MBC 드라마 '대장금'의 주요 촬영지였던 제주 서귀포시 외돌개를 찾은 이영애의 모습이 담겼다. 오랜 시간이 흐른 뒤 다시 찾은 장소에서 감회를 전하며 팬들의 관심을 모았다.

'대장금'은 지난 2003년 방송된 작품으로 수랏간 나인 출신 의녀 장금의 성장기를 그린 사극이다. 방영 당시 최고 시청률 57.8%를 기록하며 큰 인기를 얻었고 국내를 넘어 아시아 전역에서 '한류 사극' 열풍을 일으킨 대표작으로 평가받는다.

이영애는 극 중 장금 역을 맡아 강단 있는 캐릭터와 섬세한 감정 연기로 작품의 성공을 이끌며 '대장금'이라는 이름을 자신의 대표작으로 남겼다. 이번 촬영지 방문 역시 드라마를 기억하는 팬들에게 반가운 순간이 됐다.

한편 이영애는 2009년 사업가 정호영 씨와 결혼해 쌍둥이 남매를 두고 있다. 그는 차기작으로 '대장금'의 후속작 격인 새 드라마 '의녀 대장금'(가제) 출연을 확정 지은 상태다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

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