엄정화 "안좋은 꿈 꿨는데, 역시 이런 일이"…롬복까지 가서 결국 '눈물' 터뜨린 이유(UmazingTV)

기사입력 2026-03-16 22:01


엄정화 "안좋은 꿈 꿨는데, 역시 이런 일이"…롬복까지 가서 결국 '눈물…

[스포츠조선 고재완 기자] 가수 겸 배우 엄정화가 서핑 여행 중 예상치 못한 부상을 당해 안타까움을 전했다.

엄정화는 16일 자신의 유튜브 채널 'Umazing 엄정화 TV'에 '서핑타러 롬복에 갔다가 그만... 발을 다치고야 말았습니다 | 우기의 서핑 투어 Vlog'라는 제목의 영상을 공개했다.

영상에서 엄정화는 인도네시아 롬복으로 서핑 여행을 떠난 모습을 담았다. 그는 자카르타에서 하루를 보낸 뒤 롬복으로 이동하며 "발리보다 작은 시골 바다가 너무 예쁘다고 들었다"며 기대감을 드러냈다.

하지만 여행 도중 예상치 못한 사고가 발생했다. 첫날 서핑을 마친 뒤 숙소에서 이동하던 중 비에 젖은 바닥에 미끄러지면서 계단에 발을 강하게 부딪힌 것.


엄정화 "안좋은 꿈 꿨는데, 역시 이런 일이"…롬복까지 가서 결국 '눈물…

엄정화 "안좋은 꿈 꿨는데, 역시 이런 일이"…롬복까지 가서 결국 '눈물…

엄정화 "안좋은 꿈 꿨는데, 역시 이런 일이"…롬복까지 가서 결국 '눈물…

엄정화 "안좋은 꿈 꿨는데, 역시 이런 일이"…롬복까지 가서 결국 '눈물…
엄정화는 카메라에 발 상태를 보여주며 "정말 미안한데 발을 보여줘야겠다. 지금 이렇게 보라색으로 되고 있다"고 설명했다. 실제로 발은 멍이 들며 크게 부어 있었다. 충격과 통증에 엄정화는 속상한 마음을 감추지 못했다. 그는 "울고 싶다. 사실 울었다"며 "너무 아프고 속상해서 눈물이 났다"고 털어놨다. 이어 "오늘이 첫날인데 앞으로 서핑할 날이 7일이나 남아 있다"며 "오늘이 마지막 서핑이 될 수도 있다"고 말해 안타까움을 자아냈다.

엄정화는 "이게 그냥 타박상이길 바란다"며 회복을 기도하는 모습을 보이기도 했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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