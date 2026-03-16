최여진, 불륜 논란에 울분 고백 “지인 남편 뺏었다? 오해였다”

기사입력 2026-03-16 22:24


최여진, 불륜 논란에 울분 고백 “지인 남편 뺏었다? 오해였다”

[스포츠조선 정유나 기자] 배우 최여진이 결혼 후 생긴 불륜 오해를 반박했다.

16일 방송된 tvN STORY '남겨서 뭐하게'에 배우 이규한와 '맛선자'로 둥장한 최여진이 출연했다.

이날 이영자는 최여진에게 "많은 사람들이 결혼에 대해 의문을 갖고 있었다. 남편이 결혼하기 전에 최여진을 알고 지낸 게 리얼리티 프로그램에 나왔다"라며 결혼 당시 큰 화제를 모았던 '전처와 한집살이', '불륜설'에 대해 언급했다.

이에 최여진은 "그게 저의 핸디캡이었다"라며 말문을 열었다.

최여진은 "제일 오해하는 게 '한 집에서 밥을 먹이고 그랬는데 어떻게 지인의 남편을 뺏느냐'가 가장 큰 문제였다. 그 곳에 13개의 방이 있었다. 그 중에 하나를 쓴 것이다. 같은 아파트 산다고 같이 사는 게 아니지 않느냐"라고 한집살이에 대해 해명했다.


최여진, 불륜 논란에 울분 고백 “지인 남편 뺏었다? 오해였다”
이어 이영자는 "남편이 이혼하고 얼마나 있다가 사랑이 시작된 거냐"고 질문했고, 최여진은 "이혼 후 2~3년 후에 만났다"라며 불륜은 아니라고 명확하게 밝혔다.

그러자 이영자는 "남편의 전 부인도 대단하다. 직접 해명을 해줬다. 이혼한 후에 만난 게 맞다고"라며 최여진 남편의 전처가 직접 해명해준 일도 언급했다. 이를 들은 최여진은 "저를 응원하고 아껴준다. 저의 팬이기도 하다. '내가 두 사람을 해명할 수 있는 기회를 달라'고 하더라. 그래서 해명을 해준 것이다"라고 설명했다.

이후 촬영장에 등장한 최여진의 남편은 "너무 좋고 행복하다. 하나보다는 둘이 나은 것 같다"라고 최여진과의 결혼생활에 만족했다.


최여진은 "내가 살 사람인데 왜 남들이 평가하냐. 내가 좋으면 좋은 거지"라며 "제가 연예인이기 때문에 남편이 겪지 말아야 할 것을 겪었다. 미안하다"며 끝내 눈물을 흘렸다.

jyn2011@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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