'왕사남' 막둥어멈이 말하는 가장 인상깊었던 장면…"'저도 그 안에 있습니까'신→유해진, 너무 담백하고 예술적으로 소화"(원마이크)
[스포츠조선 고재완 기자] 1300만 관객을 돌파한 영화 '왕과 사는 남자'(이하 왕사남)에서 막둥어멈 역으로 인상 깊은 연기를 펼친 배우 김수진이 함께 호흡을 맞춘 배우 유해진과 박지훈의 연기를 극찬했다.
지난 15일 유튜브 채널 '원마이크'에는 "단종 마음 녹인 그 배우.. '왕사남' 1200만 돌파 직후 올갱이집에서 만남ㅣEP.56 김수진"이라는 제목의 영상이 공개됐다.
김수진은 동료 배우들에 대한 존경심을 드러냈다. 단종 역을 맡은 배우 박지훈에 대해서는 "깊은 인상을 받았다 촬영 현장에서 지훈 씨를 보면서 '이 친구가 정말 진심을 다해 연기하고 있구나'라는 생각이 들었다"며 "그 정도까지 살을 빼고 있는 줄 몰랐다. 정말 아무것도 안 먹고 촬영하는 것 같았다"고 말했다.
이어 "그렇게까지 몸을 만들면서 연기하는 걸 보면서 안쓰럽기도 했지만 진정성이 느껴졌다"며 "시사회를 보면서 '이 영화 대박이 나겠구나'라는 생각이 들었다"고 밝혔다.
촌장 역할을 맡은 배우 유해진의 연기에 대해서도 극찬을 아끼지 않았다. 그는 "유해진 선배의 연기는 우리 표현으로 '발이 땅에 붙어 있다'고 한다"며 "연기가 현실에 딱 붙어 있는 느낌이 있다"고 설명했다.
특히 극 중 인상적인 장면으로 꼽히는 대사로 "저도 그 안에 있습니까" 장면을 언급하며 "그 장면은 가장 눈시울이 붉어졌던 순간이었다. 보통 배우들은 중요한 장면을 강조하려고 하는데 선배는 너무 담백하게, 서스펜스 있게 표현했다. 정말 예술적으로 했다"고 평가했다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.