"단종 유배지 세트 철거돼 너무 아쉬워"…'왕사남' 막둥어멈 역 김수진, 촬영 비하인드 大방출(원마이크)
[스포츠조선 고재완 기자] 1300만 관객을 돌파한 영화 '왕과 사는 남자'(이하 왕사남)에서 막둥어멈 역으로 인상 깊은 연기를 펼친 배우 김수진이 촬영장 비하인드를 공개했다.
지난 15일 유튜브 채널 '원마이크'에는 "단종 마음 녹인 그 배우.. '왕사남' 1200만 돌파 직후 올갱이집에서 만남ㅣEP.56 김수진"이라는 제목의 영상이 공개됐다.
김수진은 촬영 당시 "어제 밤에 1200만을 넘었다고 하더라"며 "계속 스코어를 경신하고 있다고 해서 너무 놀랐다"고 말했다. 이어 "많은 분들이 영화를 보고 여운이 길게 남는다고 이야기해주신다"며 "미팅을 갔는데 꽃을 준비해 주시기도 해서 마치 제가 대단한 역할을 한 것 같은 기분이 들었다"고 웃었다.
김수진은 촬영 중 있었던 에피소드도 공개했다. 그는 "극 중 유해진이 무를 먹으며 대사를 하는 장면을 촬영할 때 관광객이 자신에게 하는 말인줄 오해했다더라"며 "촬영지 맞은편 절벽 전망대에 관광객이 있었는데 대사를 듣고 자기에게 하는 줄 알고 '뭐라고!'라고 외쳤다. 현장이 웃음바다가 됐었다"고 회상했다.
촬영지는 강원 영월 일대였다. 김수진은 "영월은 절경이 아름다운 도시지만 단종과 관련된 역사적 애도의 분위기가 있는 곳"이라며 장릉과 청령포 등을 언급했다. 하지만 "영화 촬영을 위해 단종의 거처를 재현한 세트가 있었지만 비가 오면 강이 범람해서 물이 찰수 있다더라. 유지 보수 비용 문제로 촬영 후 철거됐다"고 말해 아쉬움을 샀다.
김수진은 "'왕사남'은 많은 사람들이 가지고 있는 어떤 역사적 트라우마를 감싸주는 영화가 아닌가 생각한다"며 "관객들이 이렇게 좋아해 주는 걸 보며 영화가 가진 힘을 느꼈다"고 말했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.