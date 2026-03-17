장성규, 초6 子에 1000만원 투자 효과..."처음으로 반장 됐다"

기사입력 2026-03-17 06:30


장성규, 초6 子에 1000만원 투자 효과..."처음으로 반장 됐다"

[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 장성규가 아들의 회장 당선을 자랑하며 기쁜 마음을 드러냈다.

장성규는 16일 자신의 SNS를 통해 "와우 하준이가 처음으로 반장이 됐다. 요즘은 회장이라 하네. 장회장"이라면서 사진을 게재했다.

사진 속에는 장성규의 아들 하준 군이 학교에서 받은 임명장이 담겨있다. 올해 초등학교 6학년이 된 하준 군이 1학기 학급 회장으로 임명된 것.

아들이 처음으로 학급 회장이 되자 이를 자랑하는 장성규의 모습에서 '아들 바보'의 면모가 느껴졌다.

이어 장성규는 "너무나 자랑스럽고 대견하고 기특하다. 학급 친구들을 위해 헌신하고 희생하는 멋진 리더가 되길 바라본다. 축하해 아들"이라며 축하를 건넸다.


장성규, 초6 子에 1000만원 투자 효과..."처음으로 반장 됐다"
한편, 장성규는 2014년 초등학교 동창과 10년 열애 끝에 결혼해 슬하에 두 아들을 뒀다.

장성규는 최근 유튜브 채널 '만리장성규'를 통해 아내와 두 아들이 영어 캠프를 위해 발리로 떠나 뒤 혼자만의 일상을 공개했다.

영상 속 장성규는 다음 날 집으로 돌아오는 아내에게 전화를 걸었고, "재미있었다"는 아내에게 "혹시 내가 더 연장해줄까"라면서 속내를 드러내 웃음을 안겼다.


이어 장성규는 하준 군에게 "영어 캠프 갔으니까 영어로 인사를 해달라. 돈 쓴 보람이 있어야 될 거 아니냐"라고 요청, 이에 하준 군은 "바이바이"라고 했다. 이를 들은 장성규는 "영어 캠프 안 가도 할 수 있는 거를. 천만 원을 넘게 썼는데 '바이바이' 하나 배워왔다"라며 한숨을 내쉬어 웃음을 자아냈다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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