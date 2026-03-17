담배 냄새도 아니고…이미주, 베란다서 삼겹살 두점 구웠다 '민폐논란' 날벼락[SC이슈]
[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 러블리즈 이미주가 공중도덕 논란에 휘말렸다.
이미주는 15일 자신의 계정에 '제목 : 베란다에서'라며 사진을 한장 게재했다.
공개된 사진에서 이미주는 베란다에서 고기를 굽고 있는 모습이다. 작은 불판에 삼겹살 두 점과 마늘, 버섯을 올려 소식가의 면모를 엿보이게 했다.
이에 스테이씨 재윤은 "언니 왜 두점만 먹냐"고 했고, 이미주의 친언니도 "기름도 안 나오겠다. 킹받는다"고 분노했다.
그런데 엉뚱한 곳에서 논란이 불거졌다. 이미주가 고기 냄새 때문에 베란다에서 고기를 구운 것이 이웃에 피해를 주는 '민폐'라는 지적이 나온 것이다. 공동주택 베란다에서 고기를 구우면 그 연기와 냄새가 주변 세대에 퍼진다는 이유였다.
네티즌들은 '본인 집에 냄새 배는 게 싫으면 식당에서 사먹어라' '주방에서 고기 굽는 걸 올렸다면 괜찮았겠지만 자기 집에 냄새 배는 게 싫어서 베란다에서 고기 구워먹으면서 윗집 빨래에 냄새 배는 건 생각 안했기 때문에 문제'라는 등의 의견을 냈다.
반면 '프로 불편러 아니냐', '자기 집에서 고기도 못 구워먹냐', '담배 냄새도 아니고 뭐 어떠냐'는 등 이미주를 옹호하는 쪽도 많았다.
백지은 기자 silk781220@sportschosun.com
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