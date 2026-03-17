25세 아들을 사육하는 엄마…의사 만류에도 먹는 것·자는 것까지 통제[SC리뷰]

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[스포츠조선 정빛 기자] 25세 아들을 사육하는 엄마가 등장했다.
이날 방송은 닐슨코리아 기준 전국 3.5%, 수도권 4.1%의 시청률을 기록하며 전 주 대비 상승했다. 뿐만 아니라 채널 경쟁력 주요 지표인 2059 시청률은 1.5%로 동 시간대 전 채널 1위, 일일 전 채널 뉴스를 제외한 프로그램 중 1위를 차지했다.
특히, 엄마의 남다른 건강식단이 눈길을 끌었다. 그 가운데 4년째 식탁 위에 매일 올리고 있다는 비트죽에 MC들은 경악을 금치 못했다. 비트와 우엉, 견과류, 생강차, 나물 등을 넣고 갈았다고. 또한, 엄마는 쉴 새 없이 아들의 건강을 걱정하며 불안감을 드러냈다. 심지어는 25세 아들의 치매를 걱정할 정도. 이에 엄마는 아들의 건강검진을 위해 병원을 찾았고, 의사의 만류에도 비트죽 식단을 고집하는가 하면, 괜찮다는 의사의 말에도 방사선을 걱정해 CT 촬영을 망설였다. 이에 아들은 엄마가 건강 정보프로그램을 맹신하고 따른다고 털어놨다.
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'비트 가족'의 오랜 상처는 아들과 아빠 사이에도 있었다. 어릴 적 수면에 어려움을 겪었다는 아들은 "잠을 못 잔다고 아빠가 때리고 소리 지르곤 했다. 그 이후부터 사람 눈을 못 마주치겠더라"라며 오열했다. 대학교를 세 번이나 자퇴하고 군생활에 어려움을 겪을 만큼 대인관계를 힘들어하게 된 것 역시 아빠와 관련된 기억이 원인이었다고. 엄마의 통제 속에서도 아들의 편을 들어주던 다정한 아빠의 모습과는 180도 다른 과거에 MC들 역시 놀라움을 감추지 못했다. 아빠는 "그렇게 큰 상처가 되고 지금까지 영향을 미쳤는지 몰랐다. 마음이 많이 아프다"라며 아들에게 진심 어린 사과를 전했다.
과한 통제의 엄마와 예측 불가의 훈육을 했던 아빠. 오은영 박사는 "어린 시절 부모와의 경험은 자녀의 평생에 걸쳐 영향을 준다. 부모에게 내 의견을 이야기하면 안전하지 않다는 경험이 쌓이면, 단체나 조직 안에서도 자신의 생각을 말하는 데 두려움을 느끼게 된다. 부모가 내 의견을 받아주는 경험을 해봐야, 나만의 생각과 기준을 만들 수 있다"라고 조언했다.
이에 '비트 가족' 아빠는 "여유를 가지고 아이를 받아들이는 포용력이 부족했던 것 같다"라고 아들에게 다시 한번 미안함을 전했고, 엄마 역시 "그동안 엄마가 미안해. 사랑해"라며 앞으로 비트죽은 권하지 않겠다고 약속했다. 오랜 시간 서로를 옭아매고 있던 상처와 불안이 조금씩 해소되는 순간이었다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com