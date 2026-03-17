김고은 심장을 다시 뛰게 만든 남자..'유미의 세포들3' 김재원, 집돌이 실체

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[스포츠조선 문지연 기자] '유미의 세포들 시즌3' 김재원의 세포들이 저전력 모드에서도 움직이기 시작한다.
앞서 순록의 등장으로 무미건조했던 유미의 심장이 다시 말랑말랑해지는 연상연하 로맨스를 예고했던 '유미 On-Off 티저 영상'이 뜨거운 화제를 일으켰다. 그런 가운데 공개된 '순록 On-Off 티저 영상'은 유미 담당 PD가 된 순록의 평소 침착하고 이성적인 면모에 숨겨진 반전이 호기심을 자극한다.
순록은 달콤한 얼굴에 그렇지 못한 '팩폭'을 날리는 줄리 문학사 편집부 PD다. 유미의 표현대로 '얼굴에 침착이라고 써 있는' 순록이지만 알고 보면 집밖에서는 저전력 모드로 생활하는 '집돌이'라는 귀여운 비밀을 품고 있다. 집밖에서는 언제 방전돼도 이상하지 않은 배터리 한 칸만 간신히 유지하는 저전력 모드로 생활한다. "날씨가 너무 좋죠?"라는 유미의 친절한 '스몰토크'에도 "그러네요"라고 단답형으로 대답하는 순록은 집에 오는 순간 180도 달라진다. 집에 오자마자 신나게 움직이는 순록의 세포들과 함께 세포 마을에도 환하게 불이 켜진다. 유미가 그랬듯이 혼자 군만두를 먹으며 "완벽해"라고 즐거워하고, 야구 중계를 시청하며 환호하는 순록의 귀여운 면모는 미소를 유발한다.
한편, 티빙 오리지널 '유미의 세포들 시즌3'는 오는 4월 13일부터 매주 월요일 오후 6시 티빙에서 2회씩 독점 선공개되며, tvN에서는 매주 월, 화 오후 8시 50분에 1회씩 방송된다.
문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com