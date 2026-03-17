유재석, '여의도 키즈' 서울대 출신 이상윤에 긁혔다.."실수하네"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 유재석이 '서울대 물리학과 출신' 이상윤의 예리한 질문에 긁혔다.
이후 박성웅과 이상윤이 '틈 친구'로 등장하자 유재석은 "대치 키즈 맞네"라며 반갑게 맞이했다. 이에 '대치동 주민'이라는 박성웅은 "대치 키즈는 아니고 대치 아빠"라고 말했다.
이어 유재석은 서울대 물리학과 출신 이상윤을 향해 "대치동 출신 아니냐. 공부 잘 하지 않았냐"고 물었다. 그러자 이상윤은 "나는 대치동하고는 상관없다. 여의도였다"며 '여의도 키즈' 출신임을 밝혔다.
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귀농 이야기가 이어지자 박성웅은 "난 귀농 생각이 없다"고 말했고, 유재석 역시 "전혀 없다"고 단호하게 밝혔다. 이상윤은 "귀농은 좋은데 벌레가 싫다"고 했고, 유재석도 "나도 벌레 진짜 싫어한다. 모기, 하루살이도 싫다"며 공감했다.
이때 이상윤은 '메뚜기'라는 별명을 가진 유재석에게 "별명이 그쪽이신데.."라며 깜짝 놀랐다. 이에 제대로 긁힌 유재석은 "몇 년 만에 보는데 실수한다. 지난주에는 경남이가 그러더니"라며 울컥했고, 이상윤은 황급히 "죄송하다"고 사과해 웃음을 안겼다.