김선태, '아는형님' 출연한 후임에 호통 "넌 왜 벌써 나가!"

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[스포츠조선 이지현 기자] '제2의 충주맨' 최지호 주무관이 퇴사한 김선태의 '아는형님' 출연 반응을 전했다.
이수근은 이들의 등장에 "KBS 34기야 뭐야?"라며 공채 코미디언임을 의심했다. 이에 강호동은 "정체가 유튜버야 공무원이야?"라고 물었고, 박지수는 "나는 '공무돌' 이라고, 공무원+아이돌이다"라고 설명했다.
하지만 목걸이와 귀걸이, 독특한 헤어스타일을 한 박지수의 비주얼에 이수근은 "오사카 엔터테인먼트 대표 같다"고 이야기해 웃음을 안겼다.
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그런가 하면, 박지수는 김선태를 향해 "혼자 면직하니까 좋아? 혼자 유튜브 대박나니까 좋아?"라고 호통치면서도 구독자 수를 묻는 질문에 "실버버튼 근처도 못 갔다"고 털어놔 안타까움을 안겼다.
앞서 충북 충주시청 공식 유튜브 채널 '충TV'의 대성공으로 스타덤에 오른 김선태는 지난달 퇴사했다. 이에 최지호 주무관이 '2대 충주맨'이 됐으며, 김선태 퇴사 후 구독자가 대거 이탈되는 현상이 있었지만, 최지호 주무관이 드라마 '추노'를 패러디한 영상으로 구독자수를 반등시키기도 했다.
한편 '아는 형님'은 오는 3월 21일 토요일 밤 9시에 방송된다.
olzllovely@sportschosun.com