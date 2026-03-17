[종합] '44kg' 송가인, 후배 양지은에 '급'분노 "뼈밖에 없어"→"언니도 진짜 말랐어요"…소식해야 노래 잘하나

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[스포츠조선 고재완 기자] 가수 송가인이 한식 먹방에도 변함없는 늘씬한 몸매를 자랑했다.
잠시 후 밥친구로 '미스트롯2' 진 양지은이 등장했다. 두 사람 앞에는 바닷장어, 가자미, 고등어구이, 병어조림, 제육 등 한식 풀코스 한 상이 차려졌다.
양지은은 "오늘을 위해 굶었다"고 말했고, 송가인 역시 "내가 좋아하는 거 다 나왔다"며 반가움을 드러냈다. 특히 최애 한식 앞에서 송가인의 젓가락은 쉴 틈이 없었다. 송가인은 음식을 먹은 뒤 "총각김치 싸달라 해야 될 것 같다. 너무 맛있다"고 했고, 제작진도 "밥친구 몇 번 했는데 확실히 한식집 오니까 느낌이 다르다"며 놀라워했다.
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먹방은 계속됐다. 송가인은 "나 원래 이렇게까지 밥 못 먹는다. 오늘은 다 먹었다"며 텅 빈 그릇을 보여줬다.
이날 영상에서는 먹방뿐 아니라 두 사람의 남다른 인연도 공개됐다. 양지은은 "TV를 보다가 송가인 언니 무대를 보고 인생이 바뀌었다"며 "언니 때문에 가수가 됐다"고 고백했다. 송가인은 "후배들이 꽃길을 걸을 수 있게 돕고 싶다"며 그런 양지은에게 직접 만든 민트색 액세서리를 선물하며 애정을 드러냈다.
한편 송가인은 과거 다이어트를 통해 몸무게를 44kg까지 감량했다고 밝힌 바 있다. 이번 영상에서는 맛있게 먹으면서도 여전히 늘씬한 몸매를 유지하고 있는 모습으로 다시 한번 시선을 모았다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com