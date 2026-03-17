[종합] '44kg' 송가인, 후배 양지은에 '급'분노 "뼈밖에 없어"→"언니도 진짜 말랐어요"…소식해야 노래 잘하나

기사입력 2026-03-17 15:40


[종합] '44kg' 송가인, 후배 양지은에 '급'분노 "뼈밖에 없어"→…

[스포츠조선 고재완 기자] 가수 송가인이 한식 먹방에도 변함없는 늘씬한 몸매를 자랑했다.

16일 송가인은 자신의 유튜브 채널에는 "'밥친구 왔어라' 송가인의 첫 트롯여동생 양지은 등장! 어디서도 듣지 못한 퀸들의 속 이야기"라는 제목의 영상이 공개됐다.

이 영상에서 송가인은 천안의 한 화덕 생선구이집을 찾아 '밥친구' 콘텐츠를 진행했다. 그는 "요즘 밥친구 매력을 느끼셨다더라"는 질문에 "밥은 많이 못 먹는데 맛있는 거 많이 먹으러 다니니까 좋다"고 답하며 웃었다.

잠시 후 밥친구로 '미스트롯2' 진 양지은이 등장했다. 두 사람 앞에는 바닷장어, 가자미, 고등어구이, 병어조림, 제육 등 한식 풀코스 한 상이 차려졌다.

양지은은 "오늘을 위해 굶었다"고 말했고, 송가인 역시 "내가 좋아하는 거 다 나왔다"며 반가움을 드러냈다. 특히 최애 한식 앞에서 송가인의 젓가락은 쉴 틈이 없었다. 송가인은 음식을 먹은 뒤 "총각김치 싸달라 해야 될 것 같다. 너무 맛있다"고 했고, 제작진도 "밥친구 몇 번 했는데 확실히 한식집 오니까 느낌이 다르다"며 놀라워했다.


[종합] '44kg' 송가인, 후배 양지은에 '급'분노 "뼈밖에 없어"→…

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이 과정에서 두 사람의 마른 몸매를 두고 웃음도 터졌다. 양지은이 자신을 "소식좌"라고 하자 송가인은 "뼈밖에 없다. 아기 엄마가 아니다"라고 말했고, 이어 "난 아기도 안 낳았는데 왜 살이"라고 너스레를 떨어 웃음을 안겼다. 이에 양지은은 "언니도 진짜 말랐다"고 받아쳤다.

먹방은 계속됐다. 송가인은 "나 원래 이렇게까지 밥 못 먹는다. 오늘은 다 먹었다"며 텅 빈 그릇을 보여줬다.

이날 영상에서는 먹방뿐 아니라 두 사람의 남다른 인연도 공개됐다. 양지은은 "TV를 보다가 송가인 언니 무대를 보고 인생이 바뀌었다"며 "언니 때문에 가수가 됐다"고 고백했다. 송가인은 "후배들이 꽃길을 걸을 수 있게 돕고 싶다"며 그런 양지은에게 직접 만든 민트색 액세서리를 선물하며 애정을 드러냈다.

한편 송가인은 과거 다이어트를 통해 몸무게를 44kg까지 감량했다고 밝힌 바 있다. 이번 영상에서는 맛있게 먹으면서도 여전히 늘씬한 몸매를 유지하고 있는 모습으로 다시 한번 시선을 모았다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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