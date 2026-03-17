[공식] 지석진, '만학도 지씨'로 넷플릭스行..'핑계고' 대상 행차

|
[스포츠조선 문지연 기자] '가장 만만한 지식쇼'를 표방한 넷플릭스 신규 예능이 첫 선을 보인다.
미미는 오마이걸 멤버이자 구독자 50만을 보유한 유튜버로 트렌드의 중심에 선 MZ 아이콘. 특유의 엉뚱한 말투로 웃음을 주지만, 알고 보면 높은 학구열을 가진 '반전 매력'의 소유자다. '만학도 지씨'에서 MC를 맡아 시청자들의 가려운 곳을 긁어주는 '질문 빌런'이자 공감 요정으로 활약할 예정이다.
공개된 티저 영상에는 올해 환갑을 맞은 만학도 지석진의 등장으로 시작부터 시선을 사로잡는다. 추구미로 '교양'을 내세우지만 이도 잠시, 게스트들을 당혹스럽게 만드는 지석진의 엉뚱한 질문 폭격이 이어지며 폭소를 자아낸다. "부끄러워서 못했던 질문들 대신해 드립니다"라는 자막과 함께 아무도 예상 못한 '지석진표 질문'들이 쏟아지며, 어디에서도 보지 못한 '가장 만만한 지식쇼'의 탄생을 예고한다.
'만학도 지씨'는 1회 주인공인 과학 커뮤니케이터 궤도를 시작으로 다양한 스펙트럼의 게스트들과 함께할 예정이다. 친구들과 나누는 수다처럼 편안하면서도, 생각보다 알찬 정보를 얻은 기분을 선사하겠다는 것이 기획 의도다. 지석진과 미미가 선보일 케미 또한 빼놓을 수 없는 관전 포인트로, 두 사람은 넘치는 학구열과 함께 때로는 게스트들을 당혹스럽게 만드는 '속 뒤집개'로 활약하며 찰떡궁합 호흡을 보여줄 예정이다. 교양과 재미를 겸비한 '만학도 지씨'가 새로운 '밥친구' 예능으로 자리 잡을 수 있을지 이목이 쏠린다.
'만학도 지씨'는 오는 3월 30일(월) 오후 5시 넷플릭스에서 1, 2회를 공개한다. 이후 매주 월요일 오후 5시 1회씩 순차 공개될 예정이다.
문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com