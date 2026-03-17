46세에 '고막남친'?..성시경, '더시즌즈' 제목 논란에 입열었다 "웃기고 싶었다"

기사입력 2026-03-17 21:54


46세에 '고막남친'?..성시경, '더시즌즈' 제목 논란에 입열었다 "웃…

[스포츠조선 김소희 기자]가수 성시경이 새롭게 합류한 K'더 시즌즈-성시경의 고막남친'의 제목 탄생 비화를 직접 공개하며 이목을 끌었다.

17일 KBS2 심야 음악 프로그램 '더 시즌즈' 측은 공식 계정을 통해 오는 27일 첫 방송을 앞두고 성시경과 나눈 인터뷰 영상을 공개했다. 해당 인터뷰에는 시즌 타이틀에 담긴 제작진의 기획 의도와 함께 성시경의 솔직한 생각이 담겨 관심을 모았다.

이날 성시경은 "사람들이 우리 제목에 대해 다양한 추측을 내놓았지만 아무도 맞히지 못했다"는 제작진의 말에 웃음을 지으며 "너무 세게 나간 거 아닌가 싶긴하다"면서도 "저는 무엇보다 재미가 중요했다. '미소천사'나 '좋을 텐데'처럼 제 곡 제목이 들어갈 거라고 예상하는 분들이 많았는데, 너무 뻔한 선택이라고 생각했다"고 밝혔다.


46세에 '고막남친'?..성시경, '더시즌즈' 제목 논란에 입열었다 "웃…
그는 이어 "원래는 '성시경의 전정기관'도 생각해봤다"며 기발한 후보군을 언급해 현장을 폭소로 물들였다. 최종적으로 '고막남친'이라는 이름을 선택한 이유에 대해서는 "그냥 한 번쯤 웃기고 싶었다. 각자 어울리는 표현이 있을 텐데, 저는 '고막남친'이라는 단어가 유쾌하게 느껴졌다"고 전했다. 또한 "출연하는 분들이 시청자들의 고막을 얼마나 만족스럽게 채워줄 수 있을지가 더 중요한 포인트라고 생각한다"고 부연했다.

한편 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'의 첫 녹화는 17일 진행되며, 27일 금요일 오후 10시 KBS2에서 첫 방송된다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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