'충주맨' 김선태, 광고비 1억에도 섭외 폭주.."새로고침 하면 계속 늘어나"
[스포츠조선 김소희 기자] 충주시 홍보 담당 '충주맨'으로 활동했던 146만 유튜버 김선태가 높아진 인기를 실감했다.
17일 유튜브 채널 '김선태'에는 "우리 동네 홍보"라는 제목의 영상이 업로드됐다.
영상 속 김선태는 충북 충주시 문화동을 소개하며 최근 바쁜 일상을 전했다. 그는 폭주하는 메일로 바쁜 나날을 보내고 있다고 밝혔다. 김선태는 "메일이 너무 많이 와서 일부는 아직 읽지도 못했다. 2시간 동안 50개를 읽고 답장을 보냈는데, 새로고침을 하면 다시 80개로 늘어나 있다"며 "계속 새로운 메일이 들어오는 상황"이라고 설명했다.
그러면서도 "힘들긴 하지만 어쨌든 할 일은 해야 한다"며 책임감을 드러냈다. 또한 "메일도 중요하지만, 가장 중요한 건 콘텐츠"라며 "광고성 콘텐츠도 하고 싶지만, 광고만 할 수는 없지 않느냐"고 말해 본격적인 동네 홍보에 나섰다.
이날 그는 시민 인터뷰도 진행했다. 한 시민이 "거리가 어둡다"며 보안등과 가로등 문제를 언급하자, 김선태는 현장을 직접 살핀 뒤 "균형 잡힌 정보를 전달해야 한다"며 "시청 입장에서 보면 인근 주민들의 수면 문제로 가로등이 없는 측면도 있다"고 설명했다. 다만 "실제로 어두운 것도 사실"이라고 덧붙이며 현실적인 상황을 전했다.
김선태는 "충주 분들이 저를 많이 좋아해주신다. 카메라를 들고 다니면 보통 불편해하시는데, 얼굴을 알아봐 주셔서 이해해주시는 것 같다"며 감사함도 전했다.
길거리에서는 노년층의 인지도도 확인했다. 한 어르신이 "시청 그만두지 않았냐. 청와대 간다더니 왜 여기 있냐"고 묻자, 김선태는 "어르신들께도 인지도가 있을 줄 몰랐다"며 뿌듯함을 드러냈다.
한편 김선태는 충북 충주시청 주무관으로 재직하며 '충주시' 공식 유튜브를 운영, 공공기관 유튜브 채널로는 이례적으로 100만 명에 육박하는 구독자를 모았다. 그러나 지난달 13일 돌연 사직서를 제출하고 퇴사한 뒤, 3월 개인 유튜브 채널을 개설했다. 새 채널은 개설 이틀 만에 구독자 140만 명 이상을 달성하며 그의 높은 인기와 영향력을 입증했다.
특히 온라인 커뮤니티에 퍼진 '김선태 채널 소개서'에 따르면 그의 유튜브 광고 단가는 최소 5000만 원에서 1억 원 수준으로 책정된 것으로 알려졌다.
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