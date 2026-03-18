김장훈, "돈 있는 집안" 출신이었다…"판돈 100만원 도박 패싸움, 고교 중퇴" 충격과거[종합]

17일 유튜브 채널 '송승환의 원더플 라이프'를 통해 '[송승환의 원더풀라이프] 가수 김장훈 2화 (질풍노도 학창 시절! 고교 중퇴 이유는..!)' 라는 제목의 영상이 공개됐다.
이번 영상에서 김장훈은 파격적인 과거사를 털어놨다. 그는 "저희 고등학교가 서울대를 24명 정도 갔다. 제가 벼락치기로 5등 정도 했다"고 말했고, 송승환은 "그런데 왜 학교를 그만뒀냐"고 놀랐다.
김장훈은 "1학년 때 친구가 등록금을 못 냈다는 이유로 뺨을 맞는데 부들부들 떨렸다. 제가 힘으로 사람 누르는 걸 제일 싫어한다. 병적으로 못 참는다"고 답했다. 이어 "괴롭히던 형을 제압하려고 연합처럼 조직을 만들었다. 그런데 자꾸 싸움이 붙었다. 우리 학교가 한강 둔치 옆이라 싸우다 맞아 죽을 것 같으면 물로 가야 되는 상황이었다. 한번은 우리는 4명이었는데 상대가 20명이 나왔다. 싸움을 피하려고 대화를 시도했는데 한강에서 시체가 떠내려오더라. 그걸 보고 상황이 정리됐다"고 말했다.
그는 "저희 집이 돈이 좀 있는 집안이다. 두 명이 저희 집에 찾아와 화투를 알려주며 제 돈을 따려다 다 잃고 갔다. 그렇게 고등학생이 되고 등록금으로 중국집에서 화투를 쳤다. 판돈이 100만원이 넘었다. 옆방에 있던 다른 학교 학생들과 시비가 붙어 싸움이 났다. 주인 아저씨가 경찰에 신고해 학교로 연락이 갔다. 결국 학교를 그만두게 됐다"고 전했다.