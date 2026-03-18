3.8% 시청률 상승세..주지훈, ♥하지원과 관계 분열 속 시장 비리 추적('클라이맥스')[SC리뷰]

기사입력 2026-03-18 08:44


3.8% 시청률 상승세..주지훈, ♥하지원과 관계 분열 속 시장 비리 추…

[스포츠조선 문지연 기자] '클라이맥스'의 상승세가 시작됐다.

17일 방송된 ENA 월화드라마 '클라이맥스'(이지원 신예슬 극본, 이지원 연출) 2회는 시청률 3.8%를 기록하며 상승세를 이어갔다.(닐슨코리아 유료가구 전국기준) 이날 방송에서는 권력의 중심을 뒤흔드는 폭로가 펼쳐지며 더욱 거세진 권력 전쟁의 서막을 알렸다.

이날 방송에서는 서암시 시장 남혜훈의 불법 행위를 둘러싼 사건이 본격적으로 확산되며 권력의 민낯이 드러났다. 남혜훈 시장의 비위를 입증할 핵심 증거를 확보한 검사 방태섭(주지훈)은 사건의 실체를 추적하며 정치와 재계와 얽힌 거대한 권력 카르텔의 중심부로 점점 깊이 들어간다. 특히 남혜훈 시장을 둘러싼 의혹이 언론을 통해 공개되며 사건은 전국적인 파장을 일으켰고, 방태섭은 기자회견을 통해 그동안 은폐되어 온 정치권과 연예계를 둘러싼 비리 구조를 폭로하며 판을 뒤흔들었다. 이 과정에서 추상아(하지원)와의 관계 역시 점점 균열을 맞으며, 두 사람의 과거 사건과 숨겨진 진실이 서서히 드러나 긴장감을 더욱 끌어올렸다.

방송직후 시청자들의 뜨거운 반응이이어졌고, 입소문을 타고 '클라이맥스' 2화는 시청률 3.8%(전국 유료 가구 기준, 닐슨 제공)을 기록했다. 특히 수도권 유료 가구 기준 시청률은 1화 2.7%에서 2화 4.0%로 상승했다. 2049 시청층은 1화 0.6%에서 2화 1.0%로 뚜렷한 성장세를 보이는 등 입소문을 증명 중이다.

2화만에 정치권과 재계, 연예계를 아우르는 권력 카르텔의 실체가 드러나기 시작한 가운데, 서로 다른 선택을 내린 방태섭과 추상아의 향후 관계에 관심이 집중되고 있다. 권력의 중심을 둘러싼 인물들의 욕망과 계산이 더욱 복잡하게 얽히며 다음 전개에 대한 궁금증을 높인 ENA 월화 드라마 '클라이맥스'는 매주 월, 화 밤 10시 ENA에서 방송되며, KT 지니 TV와 디즈니+에서도 시청할 수 있다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

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