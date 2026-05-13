'내조의 여왕' 김민식PD, 은퇴 후 월 천만 원 수입 "부동산 투자는 실패" ('유퀴즈')

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[스포츠조선 이우주 기자] '유퀴즈' 김민식PD가 은퇴 후 월 천만 원 수입을 버는 비법을 공개한다.

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13일 tvN '유퀴즈 온 더 블럭' 측은 ''월천거사' 김민식PD가 말하는 부자의 핵심 요소. 은퇴 후 월 천 버는 비법까지 대 공개!'라는 제목의 선공개 영상을 게재했다.

'뉴 논스톱', '내조의 여왕' 등을 연출했던 김민식PD는 "회사에서 구조조정이 되고 월천거사가 됐다"며 MBC 퇴사 후 월 천만 원 수입을 이뤘다고 밝혔다.

김민식PD는 "스무살의 저희 목표가 '언젠가 나는 부자가 된다'는 거였다. 부자가 되기 위해 뭘 해야 되나 공부했는데 사람들이 다들 부자가 되기 위한 세 가지 길이 있다더라. 벌고 모으고 불리고. 소득, 저축, 투자다. 순간 깨달은 게 이 앞에 중요한 뭔가가 있다는 걸 깨달았다"며 돈을 벌기 위한 핵심 요소를 공개한다.

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또 김민식PD는 "확률상 단명, 아니면 장수다. 단명은 자산관리에 있어서 여러분들이 걱정할 이유가 없다. 단명이라는 건 내가 번 돈을 다 못 쓰고 간다는 뜻이다. 오히려 장수가 더 피해야 할 위험 요소다. 평생 벌어둔 돈을 다 썼는데 수명이 10년~20년 남아있다면?"이라면 부자가 되기 위해 고민했던 구체적인 생각까지 밝혔다.

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하지만 부동산 투자는 실패했던 반전 과거도 고백한다. 김민식PD는 "사실 원래 마포에 살고 있었다. 마포 아파트를 팔고 분당으로 가자 했는데 분당이 이미 올랐다. 그래서 제가 산 다음부터 바로 떨어지더라"라며 "얼마 안 있다가 아이들 교육 때문에 도곡동으로 이사를 갈 때 배우자는 분당아파트를 세를 주고 도곡동에 전세를 얻자 했다. 근데 제가 책을 읽었다. 인구가 줄어드니 집값이 내려갈 거라 생각했다. 그래서 분당 아파트를 팔았는데 조금 있다가 2배로 뛰더라. 내가 사면 내려가고 내가 팔면 올라간다"고 토로했다. 부동산 투자 실패에도 불구하고 월천 수입을 이룬 김민식PD의 비법에 관심이 더욱 모아진다.

한편, 김민식PD가 출연하는 tvN '유퀴즈 온 더 블럭'은 이날 저녁 8시 45분에 방송된다.

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wjlee@sportschosun.com