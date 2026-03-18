김종국, 박신양과 예상 외 친분 "신양 형님 다리 찢기 많이 하셔" ('옥문아')

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[스포츠조선 안소윤 기자] '옥탑방의 문제아들' 김종국이 박신양과 13년 전 끈끈한 인연을 공개한다.
반면 김종국이 박신양과의 뜻밖의 인연을 자랑해 관심을 한 몸에 받는다. 김종국이 "사실 신양이 형님과 저는 13년 전에 만난 사이"라면서 "'런닝맨'에서 뵀었다. 그때 형님이 다리 찢기를 참 열심히 하셨다"라며 박신양의 반전 면모를 증언하는 것. 또한 김종국은 박신양을 향해 열렬한 팬심을 드러내기도 하는데, 김종국이 박신양의 대표작인 영화 '약속'의 명대사를 오마쥬하며 "나는 형님이 '사랑하고!'만 하면 무조건 운다. 볼때마다 운다. 어우~ 눈물이 나서 죽겠다"라며 '박신양 한정 에겐남'을 인증해 주변을 웃음바다로 만든다.
이날 '옥탑즈'는 박신양을 향해 쉴 새 없는 질문 폭탄을 쏟아부어 '예능 면역력 제로 상태'인 박신양의 혼을 쏙 빼놓는다는 후문이다. 이에 박신양은 동공지진을 일으키며 "혹시 여기 원래 여섯 분이 한꺼번에 얘기하나요?"라고 물어 현장을 웃음바다로 만든다고. 이에 '연예계의 유니콘' 박신양의 베일을 시원하게 걷어 젖힐 '옥탑즈'의 활약 속에 풍성한 이야깃거리들이 가득할 '옥문아' 분 방송에 기대감이 고조된다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com