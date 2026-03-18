[공식] 넷플릭스가 준비한 BTS 컴백 D-3. 드디어 완전체 솔로 포스터 공개

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[스포츠조선 문지연 기자] 방탄소년단(BTS)이 넷플릭스를 통해 새로운 무대를 펼친다.
넷플릭스는 단독 생중계를 통해 21일(토) 서울 광화문 광장 일대에서 열리는 <BTS 컴백 라이브: ARIRANG>의 뜨거운 열기를 전 세계 팬들과 함께 공유한다. 뿐만 아니라 성수동 일대를 넷플릭스와 방탄소년단으로 물들인 마케팅 스턴트는 라이브에 대한 기대감을 더욱더 고조시킨다. 전 세계 회원들의 취향에 맞는 영화, 시리즈, 예능 콘텐츠로 몰입감 있는 엔터테인먼트 경험을 선사해 온 넷플릭스가 <BTS 컴백 라이브: ARIRANG>으로 선보일 새로운 라이브 콘텐츠 경험에 이목이 집중된다.
한편 27일(금) 공개되는 방탄소년단 컴백 다큐멘터리 <BTS: 더 리턴>은 넷플릭스 다큐멘터리 <스트링어: 그 사진은 누가 찍었나> <팝 역사상 가장 위대한 밤>을 연출한 바오 응우옌(Bao Nguyen) 감독이 연출을 맡았다. 여기에 <마사> <카롤 G: 투모로우 워즈 뷰티풀> 등을 제작한 세계적 제작사 디스 머신(This Machine)과 하이브가 제작에 참여해 아티스트로서 다음 챕터를 준비하는 방탄소년단의 여정을 밀착해 담을 예정이다.
문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com