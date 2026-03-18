레드벨벳 아이린, 정규 1집으로 희망찬 다짐 노래한다
[스포츠조선 백지은 기자] 레드벨벳 아이린이 희망찬 다짐을 들려준다.
아이린 정규 1집 '비기스트 팬'은 동명의 타이틀곡을 포함해 총 10곡이 수록되어 있으며, 30일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 공개된다.
수록곡 '베스트 빌리브'는 성숙하고 몽환적인 신스와 힙합 스타일의 리듬이 조화를 이루는 R&B 팝 곡으로, 가사에는 지난 시간을 통해 쌓아온 자신에 대한 믿음과 성장을 바탕으로, 앞으로 마주할 날들에 대한 기대감을 안고 나아가겠다는 메시지를 담아 아이린의 새로운 출발과 도약을 알린다.
또한 '러브 캔 메이크 어 웨이]는 리얼 악기 사운드가 어우러진 희망적인 분위기의 밴드 팝 곡으로, 과거의 내가 전하는 위로를 통해 현재의 내가 궁극적인 사랑의 힘을 깨닫고, 스스로에게 보답하고자 하는 자전적인 스토리를 가사에 풀어냈으며, 아이린의 섬세한 보컬이 울림 있는 여운을 선사한다.
'MTV (마이 타임리스 비디오My Timeless Video)'는 다양한 악기와 밝고 따뜻한 보컬이 돋보이는 레트로 감성의 R&B 팝 곡으로, 가사에는 팬들과 함께해 온 지난 시간의 즐거웠던 추억을 떠올리며, 앞으로도 팬들과의 소중한 관계를 변함없이 이어 나가겠다는 뜻깊고 진심 어린 마음을 전한다.
18일 0시 레드벨벳 공식 SNS 채널에는 자유롭고 편안한 분위기의 세 번째 티저 이미지와 무드 클립이 오픈되었으며, 토끼 탈을 쓴 인물과 장난을 주고받는 모습이 눈길을 끈 가운데, 토끼 탈 속 인물이 아이린으로 밝혀지는 반전까지 담겨 있어 보는 재미를 더했다.
백지은 기자 silk781220@sportschosun.com
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