[공식] 이상엽, 새로운 보금자리 찾았다…매니지먼트 레도와 전속계약 체결

기사입력 2026-03-18 09:20


[공식] 이상엽, 새로운 보금자리 찾았다…매니지먼트 레도와 전속계약 체결
사진 제공=매니지먼트 레도

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 이상엽이 매니지먼트 레도로 새롭게 이적했다.

18일 매니지먼트 레도는 공식 보도자료를 통해 이상엽과의 전속계약 체결 소식과 "연기부터 예능에 이르기까지, 진정한 올라운더로 활약하고 있는 이상엽과 인연을 맺게 돼 매우 뜻깊다"라는 소감을 전했다.

이어 "이상엽은 화면을 장악하는 힘과 대중을 매료시키는 다채로운 매력을 겸비한 배우다. 그의 존재감이 다방면에서 더욱 빛날 수 있도록 아낌없는 지원을 펼칠 예정이다. 당사와 함께하는 이상엽의 새로운 도약을 따뜻한 시선으로 지켜봐 주시길 바란다"라고 덧붙였다.

'소상엽'이라는 애칭으로 불릴 만큼, 이상엽은 꾸준히 작품 활동을 전개해 왔다. 그는 데뷔작 '행복한 여자'를 시작으로 드라마 '세상 어디에도 없는 착한남자', '장옥정, 사랑에 살다', '당신이 잠든 사이에', '한 번 다녀왔습니다', '굿캐스팅', '순정복서' 등에 잇달아 출연, 캐릭터와 장르에 구애받지 않는 연기력을 인정받았다.

이상엽은 지난해 방송된 '에스콰이어: 변호사를 꿈꾸는 변호사들'에 특별출연해 안방극장의 반가움을 자아냈다. 극 중 그는 이진욱과 날 선 대립각을 세운 정원준 역을 맡아 재미 치트키로 존재감을 드러냈다. 탄탄한 내공으로 이루어진 열연은 이야기를 한층 흥미롭게 만들어, 방영 당시 시청자들을 사로잡았다.

이러한 가운데 이상엽은 올 하반기 방송 예정인 ENA 새 월화드라마 '그대에게 드림'을 차기작으로 선택, 새롭게 선보일 변신에 기대감을 높이고 있다.

또한 그는 스크린과 무대 위로 연기 활동의 폭을 넓혔는가 하면, '호구들의 감빵생활', '식스센스' 시리즈, '브레인 아카데미', '석삼플레이' 등 다수의 예능 프로그램에서도 남다른 두각을 드러냈다. 최근 종영한 '하나부터 열까지'에서는 유쾌한 입담과 안정적인 진행 실력을 재입증했다.

이렇듯 다양한 활동을 통해 육각형 능력치를 발휘하고 있는 이상엽. 매니지먼트 레도의 손을 잡은 그가 앞으로 보여줄 활약상에 기분 좋은 궁금증이 점점 더 커지고 있다.


한편, 이상엽과 전속계약을 맺은 매니지먼트 레도는 이효정, 이호정, 박희정을 비롯해 기대주로 부상 중인 신예 이아준, 강연성, 이수민, 임연우, 임소윤 등이 소속되어 있는 배우 전문 매니지먼트사다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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