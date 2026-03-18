[공식]코르티스, 美 대형 페스티벌 '롤라팔루자' 출격…K팝 보이그룹 중 유일

기사입력 2026-03-18 09:41


[공식]코르티스, 美 대형 페스티벌 '롤라팔루자' 출격…K팝 보이그룹 중…
사진 제공= 롤라팔루자

[스포츠조선 정빛 기자] 코르티스(CORTIS)가 미국 대형 음악 페스티벌 '롤라팔루자 시카고'(Lollapalooza Chicago)에 출연한다.

코르티스는 오는 7월 30일(현지시간)부터 8월 2일까지 미국 일리노이주 시카고 그랜트 공원에서 열리는 롤라팔루자 무대에 오른다. 올해 이 축제에 참여하는 유일한 K팝 보이그룹이다. 이들은 데뷔한 지 1년도 되지 않은 신예임에도 단독 무대에서 공연을 선보일 예정이다.

롤라팔루자는 1991년 미국 시카고에서 시작된 여름철 대규모 야외 음악 축제다. 나흘간 공연에 아티스트 170여 팀과 40만 명 이상의 관객이 참가한다. 18일 공개된 올해의 라인업에는 코르티스 외에도 미국 그래미 어워드 수상자 찰리 XCX(Charli XCX), 올리비아 딘(Olivia Dean), 로드(Lorde) 등 쟁쟁한 팝스타들이 이름을 올렸다.


[공식]코르티스, 美 대형 페스티벌 '롤라팔루자' 출격…K팝 보이그룹 중…
사진 제공= 롤라팔루자
코르티스는 지난해 8월 데뷔 후 빠르게 글로벌 대세로 떠올랐다. 데뷔 음반 'COLOR OUTSIDE THE LINES'는 미국 빌보드 메인 앨범차트 '빌보드 200'에 15위로 진입했다. 또 써클차트 기준 발매 6개월 만에 누적 판매량 200만 장을 돌파했다. 역대 K-팝 데뷔 음반 중 두 번째 '더블 밀리언셀러'다. 해당 앨범은 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이(Spotify)에서 2월 26일 자로 누적 스트리밍 4억 회를 넘겼다.

코르티스의 무대는 매번 큰 화제를 모으고 있다. 지난 2월 13일 K-팝 아티스트 최초로 초청된 미국 프로농구협회(NBA) 음악 축제 'NBA 크로스오버 콘서트 시리즈'(NBA Crossover concert series) 헤드라이너 공연은 일찌감치 전석 매진됐다. 3월 14일 일본에서 열린 '제42회 마이나비 도쿄 걸즈 컬렉션 2026 SPRING/SUMMER'에서는 피날레 직전 4부 무대를 꾸몄다.

코르티스는 오는 4월 20일 신보 타이틀곡을 공개할 예정이다. 타이틀곡을 포함해 총 6곡이 수록되는 미니 2집 'GREENGREEN'은 5월 4일 정식 발매된다. 이후 6월 6~7일 서울 올림픽공원에서 열리는 '2026 위버스콘 페스티벌', 6월 20일 인도네시아 자카르타에서 개최될 '알로뱅크 페스티벌' 참여를 확정 지었다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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