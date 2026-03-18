방치형 RPG '뮤: 포켓 나이츠', 출시 6개월 기념 대규모 업데이트 실시

기사입력 2026-03-18 09:56


방치형 RPG '뮤: 포켓 나이츠', 출시 6개월 기념 대규모 업데이트 …



웹젠은 방치형 RPG '뮤: 포켓 나이츠'의 출시 6개월을 맞아 대규모 업데이트와 기념 이벤트를 진행한다고 밝혔다.

우선 18일 길드 경쟁 콘텐츠 '길드 아레나'를 업데이트 한다. 길드 아레나는 상대 길드와 전투를 진행해 획득한 점수를 겨루는 PvP 콘텐츠다. 매주 주말 시즌제로 운영되며 시즌 종료 시 순위에 따라 '길드 명예 훈장'이 보상으로 지급된다. 명예의 훈장은 길드 상점을 통해 다이아 및 티켓 등 다양한 아이템으로 교환할 수 있다.

상위 단계의 이용자를 위한 신규 성장 콘텐츠 '여신의 제단'도 추가한다. 여신의 제단은 151 스테이지 이상을 돌파한 게임 회원이 추가 능력치를 얻을 수 있는 콘텐츠다. 탐험을 통해 획득한 '운명의 서약서'를 여신의 제단에 사용 시 무작위 능력치를 획득하며, 특정 등급 이상의 옵션이 등장할 경우 보너스 옵션을 추가로 얻는다.

기존 육성 콘텐츠들도 대폭 확장한다. 먼저 패시브 효과를 부여하는 타로카드에 새로운 등급이 추가되고, 뮤 기사단의 날개 육성 상한이 1000레벨로 상향된다. 이와 함께 더 높은 등급의 아티팩트를 획득할 수 있는 레이드 콘텐츠와 블러드캐슬의 상한도 확장되며 신규 잠재력 3종이 추가된다.

'포켓 나이츠'는 대규모 업데이트를 기념한 수집 이벤트도 진행한다. 13 스테이지 이상을 돌파한 게임 회원은 누구나 참여할 수 있으며, 탐험을 통해 수집한 재화를 모아 다이아, 소탕권 등 다양한 아이템을 획득할 수 있다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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