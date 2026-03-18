방치형 RPG '뮤: 포켓 나이츠', 출시 6개월 기념 대규모 업데이트 실시

|
웹젠은 방치형 RPG '뮤: 포켓 나이츠'의 출시 6개월을 맞아 대규모 업데이트와 기념 이벤트를 진행한다고 밝혔다.
상위 단계의 이용자를 위한 신규 성장 콘텐츠 '여신의 제단'도 추가한다. 여신의 제단은 151 스테이지 이상을 돌파한 게임 회원이 추가 능력치를 얻을 수 있는 콘텐츠다. 탐험을 통해 획득한 '운명의 서약서'를 여신의 제단에 사용 시 무작위 능력치를 획득하며, 특정 등급 이상의 옵션이 등장할 경우 보너스 옵션을 추가로 얻는다.
기존 육성 콘텐츠들도 대폭 확장한다. 먼저 패시브 효과를 부여하는 타로카드에 새로운 등급이 추가되고, 뮤 기사단의 날개 육성 상한이 1000레벨로 상향된다. 이와 함께 더 높은 등급의 아티팩트를 획득할 수 있는 레이드 콘텐츠와 블러드캐슬의 상한도 확장되며 신규 잠재력 3종이 추가된다.
'포켓 나이츠'는 대규모 업데이트를 기념한 수집 이벤트도 진행한다. 13 스테이지 이상을 돌파한 게임 회원은 누구나 참여할 수 있으며, 탐험을 통해 수집한 재화를 모아 다이아, 소탕권 등 다양한 아이템을 획득할 수 있다.