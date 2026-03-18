"오스카 레드카펫 'K-손풍기男' 등극"…안효섭, 美아카데미 시상식서 존재감 터졌다

기사입력 2026-03-18 10:16


"오스카 레드카펫 'K-손풍기男' 등극"…안효섭, 美아카데미 시상식서 존…
사진=Getty Images

[스포츠조선 조지영 기자] 배우 안효섭이 미국 아카데미 시상식 현장에서 'K-콘텐츠의 얼굴'로 '글로벌 아이콘'의 위상을 공고히 했다.

지난 15일(현지 시각), 미국 로스앤젤레스 돌비 극장에서 개최된 제98회 아카데미 시상식에 안효섭이 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'(이하 '케데헌')의 주역으로 참석해 레드카펫을 뜨겁게 달궜다.

이날 시상식에서 '케데헌'이 장편 애니메이션상과 주제가상을 동시에 거머쥐며 2관왕에 오르는 기염을 토한 가운데, 보이스 액팅으로 작품의 중심축을 이끈 안효섭은 현지 매체의 집중 포화를 받는 '승리의 남자'로 등극했다. 목소리만으로 전 세계 관객을 매료시킨 안효섭은 이번 수상을 통해 언어와 장르의 장벽을 허물고 할리우드가 주목하는 '글로벌 스타'로 완전히 도약했음을 입증했다.

특히 이번 성과는 단순한 개인의 성취를 넘어 글로벌 프로젝트의 중심에 선 한국 배우의 존재감을 각인시켰다는 점에서 의미를 더한다. 이로써 안효섭은 언어와 매체의 경계를 자유자재로 넘어서는 'K-스타의 무한한 확장 가능성'을 몸소 입증한 상징적인 사례로 평가받고 있다.

시상식 기간 중 안효섭이 보여준 품격 있는 애티튜드 역시 전 세계 팬들 사이에서 폭발적인 호감을 불러일으켰다. '만찢남' 비주얼에 세련된 턱시도 자태로 등장한 그는 유창한 영어 실력을 바탕으로 현지 매체들과 막힘없는 인터뷰를 진행하며 '인터뷰의 정석'을 보여줬다. 긴장감 넘치는 현장에서도 스태프를 먼저 챙기는 배려와 외신 기자들의 질문 하나하나에 진심으로 화답하는 젠틀한 매너는 현장 관계자들 사이에서 "기본기가 탄탄하고 준비된 스타"라는 찬사를 이끌어냈다. 또한 안효섭의 완벽한 수트 패션에 대한 문의도 잇따르며 그 화제성을 입증했다.


"오스카 레드카펫 'K-손풍기男' 등극"…안효섭, 美아카데미 시상식서 존…
사진=Getty Images
온라인상에서의 반응도 뜨겁다. 안효섭의 인터뷰와 콘텐츠는 소셜미디어를 통해 큰 반응을 이끌어 냈다. 시상식 당일 무더운 날씨 속에서 미니 선풍기를 들고 열을 식히는 안효섭의 모습이 포착되었고, 팬들 사이에서 '선풍기 남', 'K-스타의 레드카펫 소품'이라는 귀여운 별명과 키워드가 붙으며 화제가 됐다.

이처럼 글로벌 무대에서도 자연스럽게 드러나는 안효섭 특유의 성실함과 완벽한 비주얼, 그리고 인간미 넘치는 태도는 'K-스타의 새로운 전형'을 제시함과 동시에 K-콘텐츠에 대한 영향력과 신뢰도를 한층 끌어올렸다는 평가를 받고 있다.

안효섭은 현지 매체와의 인터뷰를 통해 "거장 감독들과 영감을 나눌 수 있어 영광"이라며 "아카데미 현장의 모든 순간을 즐기고 있다"고 겸손하면서도 당당한 소감을 전해 현지 언론의 호평을 자아냈다.


오스카를 정복한 안효섭의 기세는 안방극장으로 이어진다. 그는 오는 4월 22일 첫 방송 예정인 SBS 새 드라마 '오늘도 매진했습니다'를 통해 다시 한번 시청자들을 찾는다. 극 중 기적의 원료를 생산하는 농부이자 화장품 원료사 대표, 그리고 치밀한 연구원인 매튜 리 역을 맡은 안효섭은 지적인 카리스마와 설렘 가득한 로맨스를 동시에 선보이며 안효섭 시대를 공고히 해나갈 예정이다.

'사내맞선'에서 '케데헌', 그리고 '오늘도 매진했습니다'로 이어지는 안효섭의 행보는 글로벌 무대와 국내 시장을 아우르는 가장 이상적인 선순환 구조를 보여주고 있다. 전 세계가 인정한 연기력과 스타성, 인성까지 완벽하게 증명한 그가 2026년 써 내려갈 새로운 흥행 역사에 업계의 비상한 관심이 쏠리고 있다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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