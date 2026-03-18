O15B 이장우 아내, 알고보니 '백만장자' 작명가 박대희였다..초호화 저택 삶 공개

기사입력 2026-03-18 10:46


O15B 이장우 아내, 알고보니 '백만장자' 작명가 박대희였다..초호화 …

[스포츠조선 조지영 기자] '줄 서는 작명가' 박대희가 드라마의 배경이 된 초호화 저택 내부와 함께, 우상에서 남편이 된 O15B 출신 가수 이장우와의 영화 같은 러브 스토리를 전격 공개한다.

18일 밤 9시 55분 방송되는 EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'에는 20년 동안 무려 6만명의 이름을 지어준 성명학자이자 '스타 작명가' 박대희가 출연한다.

1년 치 예약이 이미 꽉 찬 인기 작명소의 주인인 그는 이번 방송에서 장안의 화제였던 드라마 'SKY 캐슬' 촬영지로도 유명한 초호화 4층 저택을 전격 공개한다. 상위 0.01%의 삶을 그린 드라마 속 공간답게, 유럽풍 석조 건물로 이루어진 타운하우스는 외관부터 압도적인 분위기를 자아낸다. 이런 가운데 서장훈과 장예원이 박대희의 집 안 곳곳에 전시된 예술 작품들 중 '가장 귀한 보물 찾기'에 나서 눈길을 끈다. BTS RM이 애정하는 것으로 알려진 달항아리부터, 박대희가 "가격의 단위가 다르다"고 소개한 세계적인 팝 아티스트 제임스 리찌의 작품까지 마치 갤러리를 방불케 하는 컬렉션은 색다른 재미를 선사한다.

이와 함께 이번 방송에서는 박대희와 남편인 가수 이장우의 영화 같은 러브 스토리도 공개된다. 두 사람의 첫 만남은 박대희가 18살이던 시절, 단짝 친구를 따라 갔던 당시 최고의 인기가수 015B의 콘서트 현장이었다. 박대희는 "남편을 처음 본 순간 너무 멋있어서 얼어버렸다"며 소녀 시절의 설렘 가득한 기억을 떠올린다. 이에 이장우는 "10대 때 팬이었던 사람의 남편으로 살아간다는 게 흔한 일은 아니지 않냐"며 부부의 남다른 인연을 자랑한다.

세월이 흐른 뒤 두 사람은 운명처럼 다시 만나 연인으로 발전했고, 박대희는 "사귀기 전에 궁합부터 봤다"고 고백해 모두를 놀라게 한다. '선(先) 궁합 후(後) 연애'라는 독특한 러브 스토리의 전말과 함께, 박대희가 남편 이장우에게 줬다는 상상 초월 '통 큰 선물'의 정체는 방송을 통해 공개될 예정이다.

한편 박대희의 파란만장한 20년 작명 인생에 담긴 희로애락도 깊은 여운을 남긴다. 20대 후반 처음 문을 연 철학관은 입소문이 퍼지며 동네에 민원이 들어올 정도로 손님들로 문전성시를 이뤘다. 이에 대해 박대희는 "예금하러 갈 시간이 없어 은행에서 직접 돈을 수거하러 왔다"고 털어놓아 모두를 놀라게 한다.

하지만 화려한 성공 뒤에는 가슴 아픈 순간들도 있었다. 박대희는 "아픈 아이의 이름을 지어주고, 이틀 뒤 하늘나라로 갔다는 소식을 들었다"고 전하며 눈시울을 붉힌다. 수많은 이름을 지어온 작명가 박대희가 평생 잊지 못하는 눈물의 사연, 그리고 드라마보다 더 드라마 같은 인생사는 18일 수요일 밤 9시 55분 EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'에서 확인할 수 있다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유재석, ♥나경은과 결혼 19년 차..."아빠들 대체로 힘 없어" ('틈만나면')

2.

이휘재 4년만 활동 재개, 아내 문정원 SNS 복귀까지 '겹경사'

3.

허안나, 집 상태 충격...방치된 식기·가득 쌓인 물건들 "이게 평소 모습"

4.

'서프라이즈' 박재현, 안타까운 재연 배우 현실 "한달 수입 150만원" ('X의 사생활')

5.

김장훈, "돈 있는 집안" 출신이었다…"판돈 100만원 도박 패싸움, 고교 중퇴" 충격과거[종합]

연예 많이본뉴스
1.

유재석, ♥나경은과 결혼 19년 차..."아빠들 대체로 힘 없어" ('틈만나면')

2.

이휘재 4년만 활동 재개, 아내 문정원 SNS 복귀까지 '겹경사'

3.

허안나, 집 상태 충격...방치된 식기·가득 쌓인 물건들 "이게 평소 모습"

4.

'서프라이즈' 박재현, 안타까운 재연 배우 현실 "한달 수입 150만원" ('X의 사생활')

5.

김장훈, "돈 있는 집안" 출신이었다…"판돈 100만원 도박 패싸움, 고교 중퇴" 충격과거[종합]

스포츠 많이본뉴스
1.

"정말 최악이다!" 中 준결승 탈락 후폭풍…'정말 화가 나는 경기' 중국, 호주에 1-2 패배 '분노 폭발'

2.

대통령 납치한 미국! WBC서도 베네수엘라 폭격한다…경직된 분위기→이건 야구가 아니라 전쟁이야

3.

충격 경악! 190㎝+108㎏ 미국 치어리더 등장→조롱 폭발…도파민 위해 대표팀 복귀 '욕받이 전락'

4.

부수입이 연봉 61.5배…美매체 "ML 역대 최고 규모" 오타니 2026 수익, 대체 얼마길래

5.

"월드컵 참가할게, 그런데 멕시코서 하게 해줘" 이란의 폭탄 선언→FIFA의 제동 "NO, 일정 바꾸지 않을거야"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.