MMORPG '리니지M', 'ContiNew' 업데이트 실시

기사입력 2026-03-18 10:50


MMORPG '리니지M', 'ContiNew' 업데이트 실시

MMORPG '리니지M', 'ContiNew' 업데이트 실시



엔씨소프트는 MMORPG '리니지M'에서 'ContiNew' 업데이트를 진행한다고 18일 밝혔다.

우선 리부트 월드에 신규 서버 '켄트'와 '오렌'을 오픈하고 '신성검사' 클래스를 리부트한다. 신규 신화 변신 '진 드래곤 슬레이어' 출시와 함께 다양한 이벤트도 선보인다.

새롭게 추가되는 두 서버는 레거시 월드와 분리돼 독자적으로 운영된다. 해당 서버에서 플레이하는 이용자는 특수 던전 '엘모어 군단 섬멸 작전'을 이용할 수 있으며, 90레벨 달성 전까지 최대 1000% 경험치 보너스를 제공하는 '오림의 특별 선물' 등 성장에 도움이 되는 혜택을 즐길 수 있다.

리부트된 '신성검사' 클래스도 만나볼 수 있다. 이용자는 저주 면역, 광역 공격, 사망 시 파티원 회복 등 다양한 효과로 구성된 신규 스킬 '세라핌'과 대미지 감소 효율이 증가하고, '슈퍼 아머' 파괴 시 스턴과 공포 효과가 상쇄되는 '세인트 카운터(슈프림)', 패시브 스킬로 변경되며 활성화 상태에서 '세인트 스턴' 또는 '세인트 컨퓨즈'를 추가로 사용 가능한 '타임 클리어' 등의 리뉴얼 스킬을 사용할 수 있다.

18일 오후 6시부터 4월 1일 오전 2시까지 '클래스 체인지 이벤트'가 진행된다. 이용자는 해당 기간 동안 '신성검사' 클래스로 전환할 수 있다.

이밖에 '문양' 콘텐츠 절대 옵션 확정 강화 추가, '라스타바드 던전' 밸런스 조정 및 신규 장비 4종 추가, '오림의 흔적' 최종 보스 처치 보상 및 스테이지 클리어 조건 추가, 혈맹 기부 관련 신규 아이템 및 버프 혜택 추가, 던전 시간 충전 프로세스 간소화, 장비 세공 자동 도전 및 중단 기능 추가 등 각종 개선사항이 적용된다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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