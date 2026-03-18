[전문] '박시은♥'진태현 "임신 포기 말라" 팬들 DM에 "아내 힘들게 할 생각無"

기사입력 2026-03-18 11:00


[전문] '박시은♥'진태현 "임신 포기 말라" 팬들 DM에 "아내 힘들게…
진태현(왼쪽), 박시은. 스포츠조선DB

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 진태현이 팬들의 시험관 시술 권유에 정중히 거절 의사를 전했다.

진태현은 18일 자신의 개인 계정에 "아직도 많은 팬 분들이 2세를 포기하지 말라 하시며 DM으로 좋은 병원 시술 방법들을 알려주신다"고 전했다.

이어 "저희는 포기한 게 아니고 이제 우리 두 사람의 사랑만을 위해 내려놓았다. 그리고 좋은 시술 등 의학의 힘을 빌리고자 했으면 오래 전에 했을 것"이라며 "지금까지도 자녀라는 존재보다 아내를 더 사랑하기에 아내를 육체적으로나 정신적으로 힘들게 할 생각은 없다. 그러니 이제 여러분의 사랑의 DM(다이렉트 메시지)은 그만 보내주시라"고 당부했다.

그러면서 "저희 부부도 참 순탄치 않았다. 말 못 할 큰 상처, 아내의 큰 아픔, 저의 수술 등 좋은 일들만 있진 않았다"면서도 "그래도 고난이 축복이라는 말씀 붙들고 살아내고 있다. 우리를 엄마, 아빠라고 말해주는 녀석들과 하나님이 말씀하신 식탁의 교제를 계속 이어가겠다"고 다짐했다.

끝으로 진태현은 "사실 말씀 못 드리지만 맘으로 품고 있는 아이들이 더 있다"며 "조금 남들과 다른 길을 간다고 뭐라 마시고 응원 많이 해달라"고 말했다.

한편 진태현과 박시은은 2015년 결혼해 세 명의 입양 딸을 두고 있다. 두 사람은 2022년 임신 소식을 전했으나, 출산 예정일 20일 앞두고 유산해 안타까움을 더했다. 이후 올해 1월에는 2세 계획을 공식적으로 중단한다고 밝혔다.

이하 진태현 SNS 글 전문.

안녕하세요 평안하시죠?


며칠 전 아내와 원주 쪽으로

드라이브를 다녀왔습니다

봄바람이 기분이 참 좋습니다

저와 아내는 항상 서로를 사랑하고 아끼고

감사하며 존경하며 인정하고 배려하고

서로를 먼저 생각합니다.

아직도 많은 팬분들이 2세를 포기하지 말아라

하시며 DM으로 좋은 병원 시술 방법들을 알려주시는데요 저희는 포기한 게 아니고 이제 우리 두 사람의 사랑만을 위해 내려놓았습니다 그리고 좋은 시술등 의학의 힘을 빌리고자 했으면 오래전에 했을 겁니다 지금까지도 자녀라는 존재보다 아내를 더 사랑하기에 앞으로도 아내를 육체적으로나 정신적으로 힘들게 할 생각은 전혀 없습니다 그러니 이제 여러분의 사랑의 DM은 그만 보내주세요

저희 부부도 참 순탄치 않았습니다

말 못 할 큰 상처, 아내의 큰 아픔, 저의 수술등

좋은 일들만 있진 않았습니다

그래도 고난이 축복이라는 말씀 붙들고

살아내고 있습니다

우리를 엄마 아빠라고 말해주는 녀석들과

하나님이 말씀하신 식탁의 교제를 계속 이어가겠습니다 사실 말씀 못 드리지만 맘으로 품고 있는 아이들이 더 있습니다 조금 남들과 다른 길을 간다고 뭐라 마시고 응원 많이 해주세요


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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