[공식] 신기루, 어제(17일) 모친상 비보…"슬픔 속 빈소 지키는 중"

기사입력 2026-03-18 14:14


[공식] 신기루, 어제(17일) 모친상 비보…"슬픔 속 빈소 지키는 중"
신기루. 사진 제공=JDB엔터테인먼트

[스포츠조선 안소윤 기자] 개그우먼 신기루가 모친상을 당했다.

18일 소속사 JDB엔터테인먼트에 따르면 신기루의 모친 임영미 씨가 전날 저녁 건강 악화로 세상을 떠났다. 향년 68세.

신기루는 현재 슬픔 속에 빈소를 지키며 유족들과 함께 조문객들을 맞고 있는 것으로 전해졌다.

고인의 빈소는 쉴낙원 인천장례식장 VIP 1호실에 마련됐다. 발인은 20일 오전 6시 30분이며, 장지는 인천가족공원 1차 안치 후 인천시립봉안당으로 옮겨진다.

한편 신기루는 2005년 KBS2 '폭소클럽'으로 데뷔했으며, 2007년 SBS 9기 특채 개그우먼으로 선발됐다. 이후 '강심장VS', '덩치 서바이벌-먹찌빠', '코미디 리벤지' 등에 출연하며 활약을 펼쳤으며, 2023년 SBS 연예대상에서 신인상을 수상하기도 했다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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