'11kg 감량' 안선영, 다이어트 성공에 일침 "기본도 모르는 사람 많아"

18일 안선영의 유튜브 채널에서는 '4050다이어트 이렇게 안 하면 반드시 망합니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.
안선영은 "물만 먹어도 살 찐다는 얘기를 하지 않냐. 잘 봐라. 그 물에 뭘 타먹는지"라며 "제가 애주가인데 그럼에도 불구하고 이 몸을 유지할 수 있는 건 물, 제가 좋아하는 와인이나 알코올 류 외에는 음료를 안 마신다. 탄산은 입에도 안 마시고 과일주스도 당이라 안 먹는다"고 강조했다.
안선영은 "살이 쪘다는 건 몸 어딘가가 고장 났다는 거다. 그 상태에서 단식을 한다든가 갑자기 굶는다든가 원푸드만 먹는다든가 하면 몸이 휴대폰 저전력 모드처럼 몸 에너지를 더 안 쓰고 더 지방을 가지고 있으려고 한다"며 "요요 오시는 분은 나쁜 다이어트로 몸을 더 해치고 있는 거다. 기본적인 다이어트의 가장 큰 룰은 갑자기 음식을 끊으면 몸이 저전력모드로 바뀌어서 살이 더 안 빠지는 체질이 된다"고 밝혔다.
다이어트 책까지 냈다는 안선영은 "제가 책을 쓸 수 있었던 건 생각보다 기본도 모르시는 분들이 많더라. 몇 년을 다이어트하기 위해 PT를 받고 식단관리 책도 수없이 많이 읽었다. 대한비만협회 회장님하시는 박사님이랑 방송 프로그램을 5년같이 하면서 얼마나 많이 주워들었겠냐"며 "그래서 내린 결론은 평생 유지 불가능한 건 안 한다. '오늘부터 흰 설탕 안 먹어' 하면 다이어트 실패다. 근데 '나 오늘부터 탄산음료 끊자'는 되지 않냐"고 제안했다. 이어 안선영은 "숟가락하고 이별했다. 모든 음식을 젓가락으로 드셔보시라. 국물은 자연스럽게 끊게 된다"고 밝히기도 했다.