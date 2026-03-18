"홍상수♥김민희 아들 정말 귀여워"…혼외자와 함께 공항 목격담 '솔솔'[SC이슈]
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|홍상수(왼쪽), 김민희. 스포츠조선DB
[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 김민희와 홍상수 감독의 공항 목격담이 화제를 모으고 있다.
최근 한 온라인 커뮤니티에는 홍상수 감독과 김민희를 공항에서 봤다는 목격담이 올라왔다.
작성자는 "아이는 정말 귀여웠다"며 "아기들은 금방 크는 것 같다. 보모인지 매니저가 같이 있더라"라고 전했다. 그러면서 홍 감독과 김민희가 혼외자 아들이 탄 유아차를 끄는 모습이 담긴 사진을 함께 공개하기도 했다.
한편 홍 감독과 김민희는 2015년 영화 '지금은 맞고 그때는 틀리다'를 통해 감독과 배우로 만나 인연을 맺었다. 그러나 2017년 열린 영화 '밤의 해변에서 혼자' 언론·배급 시사회 및 기자간담회에서 불륜 관계임을 인정했고, 그 뒤로 국내 공식석상에서 모습을 비추지 않고 있다.
홍 감독은 1985년 미국 유학 시절 동갑내기 여성A씨와 결혼해 슬하에 딸을 뒀다. 그는 2016년 A씨를 상대로 이혼 조정 신청을 냈으나, A씨가 사실상 관련 서류 수령을 거부해 무산됐다.
이후 김민희는 지난해 4월 홍 감독의 아이를 출산했고, 두 사람은 아들을 데리고 산책하는 모습 등이 포착돼 관심을 받았다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com
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