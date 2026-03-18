레이턴시, 걸그룹 4인+유튜버 출신의 재데뷔…"새 도전이라 떨려"

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[스포츠조선 정빛 기자] 밴드 레이턴시(LATENCY)가 '새로운 시작'에 설레는 마음을 드러냈다.
무엇보다 유튜버 출신 희연을 제외하고는, 모두 걸그룹 출신이라는 점이 관심사다. 지지원, 하은, 세미는 걸그룹 시그니처, 현지은 이달의 소녀와 루셈블로 활동했다. 기존 걸그룹 이미지 위에 밴드 사운드, 연주력을 더하면서 레이턴시만의 색채가 탄생하는 셈이다.
멤버들 역시 '새로운 시작'이라는 거에 남다른 소회를 밝혔다. 지지원은 "새로운 출발의 날이라 기쁘다. 음악적으로 꿈을 가지고 시작했는데, 실망시키지 않도록 하려고 했다. 저희의 멋진 출발이 됐으면 한다"고 인사했다.
그룹 활동은 처음인 희연은 "저는 첫 공식 팀 활동이다. 많은 분이 기다려주신 만큼 잘 하겠다"고 소감을 밝혔다.
레이턴시 팀명에 대해서는 세미가 "음악용어 레이턴시, 지연된다에서 착안됐다. 조금은 지연돼도 대중분에게 저희 노래를 들려드리겠다는 메시지를 가지고 있다"고 설명했다.
첫 앨범 '레이트 어클락'은 밴드의 본격적인 시작을 알린다. 각자의 시간에서 오래 돌아온 끝에 만나는 첫 번째 정각이란 의미를 담았다. 음악에 대한 열정, 무대를 향한 갈증, 그 안에서 도전을 멈추지 않는 정체성을 대변한다.
하은은 "늦은 시간에 맞춰진 정각이다. 늦어져 보일지 몰라도, 지금 시작하기엔 정확한 시간이라고 생각했다. 저희가 움직이기 시작한 첫 정각이다"라며 신보를 소개했다.
타이틀곡은 팀명과 같은 '레이턴시'다. 현진은 "타이틀곡 제목을 신중하게 고민했다. 그만큼 대중분에게 기억되기 위해 '레이턴시'로 짓게 됐다"고 소개했다.
레이턴시는 18일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 데뷔 첫 앨범 '레이트 어클락'을 발매한다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com