1372만 돌파 '왕사남' 장항준X유해진, 오늘(18일) '손석희의 질문들' 출격..유쾌한 티키타카 '기대'

기사입력 2026-03-18 15:21


1372만 돌파 '왕사남' 장항준X유해진, 오늘(18일) '손석희의 질문…

[스포츠조선 조지영 기자] 사극 영화 '왕과 사는 남자'(장항준 감독, 온다웍스·비에이엔터테인먼트 제작)의 장항준 감독과 유해진이 18일 밤 9시 MBC '손석희의 질문들4'에 출연한다.

팬데믹 이후 개봉한 한국 영화 중 역대 최다 관객을 동원하는 대기록을 세운 '왕과 사는 남자'의 장항준 감독과 유해진이 바로 오늘(18일) 밤 9시, '손석희의 질문들4'에 출연해 흥행 열풍에 대한 소감과 다양한 비하인드를 나눈다.

'왕과 사는 남자'로 감독 인생의 전성기를 맞이한 장항준 감독과 다섯 번째 1000만 영화 주연작을 탄생시키며 놀라운 관객 동원력을 보여준 배우 유해진이 '손석희의 질문들4'에 출연해 관객들의 뜨거운 사랑에 대한 감사 인사를 전한다.


1372만 돌파 '왕사남' 장항준X유해진, 오늘(18일) '손석희의 질문…
장항준 감독과 유해진은 '왕과 사는 남자'의 1000만 영화 등극 이후 처음으로 함께 TV 프로그램에 출연해, 작품에 대한 비하인드뿐만 아니라 다채로운 이야기로 시청자들과 소통할 예정이다. 특히, MC인 손석희 특유의 섬세한 시선이 담긴 질문과 두 사람의 유쾌한 티키타카가 어우러지며, 또 다른 매력을 보여줄 것으로 기대를 모은다.

'왕과 사는 남자'는 1457년 청령포, 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장과 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕의 이야기를 다룬 작품이다. 유해진, 박지훈, 유지태, 전미도 그리고 박지환, 이준혁, 안재홍 등이 출연했고 '라이터를 켜라' '기억의 밤' '리바운드'의 장항준 감독이 메가폰을 잡았다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

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