레이턴시 "시그니처·이달소 활동 끝났을 때, 우리 시간 멈췄다"

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[스포츠조선 정빛 기자] 밴드 레이턴시(LATENCY)가 멈춰 있었던 시간을 돌이켰다.
무엇보다 유튜버 출신 희연을 제외하고는, 모두 걸그룹 출신이라는 점이 관심사다. 지지원, 하은, 세미는 걸그룹 시그니처, 현지은 이달의 소녀와 루셈블로 활동했다. 기존 걸그룹 이미지 위에 밴드 사운드, 연주력을 더하면서 레이턴시만의 색채가 탄생하는 셈이다.
레이턴시 팀명에 대해서는 세미가 "음악용어 레이턴시, 지연된다에서 착안됐다. 조금은 지연돼도 대중분에게 저희 노래를 들려드리겠다는 메시지를 가지고 있다"고 설명했다.
하은은 "늦은 시간에 맞춰진 정각이다. 늦어져 보일지 몰라도, 지금 시작하기엔 정확한 시간이라고 생각했다. 저희가 움직이기 시작한 첫 정각이다"라며 신보를 소개했다.
'팀명이 '조금 늦더라도 우리 음악을 들려주겠다'는 의미인 만큼, 멤버들이 각자의 공백기나 전환기 동안 가장 힘들었던 시간에도 질문이 나왔다. 멤버들은 '내 시간이 멈춰있다'고 느꼈던 순간에 답하면서, '지금'이 왜 레이턴시에게 가장 완벽한 타이밍인지 설명했다.
세미는 "시그니처 활동이 끝났을 때가 쉼표의 시간이었다. 더 음악 활동을 하고 싶고, 팬분들을 보고 싶었다. 그때가 쉬어가는 단계였다"라고 했고, 하은은 "저도 같이 시그니처를 했었다. 저는 좀 더 활동을 일찍 마무리했다. 그동안 사실 노래를 완전히 하지 않았다. 생계를 유지하기 위한 활동을 하면서, 바쁘게 보내고 있었다. 노래를 하는 시간은 딱 멈춰 있었다. 공백기 동안 노래를 짝사랑한 게 아닌가 싶다"고 답했다.
현진은 "공백기동안 힘들었던 순간은 무대에 못 올라갔던 거였다. 기다렸던 팬분들에게 좋은 모습으로 보답하고 싶은데, 하지 못 해서 속상했다"라고 했고, 희연은 "밴드는 중고등학교생 때부터 하고 싶었는데, 학업에 집중했다. 코로나 때 무대도 많이 없어서 지금이 정각이라 생각한다"라고 거들었다.
지원은 "제가 하고 싶은 음악을 해보는 게 꿈이었다. 기타도 배우고 싶었는데, 연습생이 되면서 멈춰있었다. 기회가 돼서 주체적으로 의견도 내고, 악기들을 하면서 만들어가게 됐다. 공백기보다는 하고 싶던 게 멈춰 있다가 제 꿈을 펼치게 된 것 같다. 그래서 멈춰 있던 시간이 다시 흘러가는 것 같다"고 말했다.
레이턴시는 18일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 데뷔 첫 앨범 '레이트 어클락'을 발매한다.