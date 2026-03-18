[SCin스타]한지민, 얼굴 내밀고 ‘올블랙 활보’…청순 지우고 걸크러시 반전
[스포츠조선 조민정 기자] 배우 한지민이 청순 이미지를 벗고 걸크러시 매력을 드러냈다.
한지민은 18일 자신의 SNS에 비와 우산, 하트 이모지와 함께 여러 장의 사진을 공개했다.
사진 속 한지민은 건물 로비를 자연스럽게 걷고 있는 모습이다. 얼굴을 가리지 않은 채 당당한 분위기를 드러내 눈길을 끈다. 오버핏 가죽 재킷과 뿔테 안경, 가죽 가방을 매치한 올블랙 스타일로 기존의 청순 이미지를 벗고 시크한 무드를 완성했다.
특히 담백한 표정과 무심한 듯한 포즈가 어우러지며 '걸크러시' 매력을 극대화했다. 그동안 보여준 단아한 이미지와는 또 다른 반전 분위기가 시선을 사로잡는다.
한지민은 현재 JTBC 토일드라마 '미혼남녀의 효율적 만남'에 출연 중이다. 해당 작품은 사랑을 결심한 여자가 소개팅을 통해 서로 다른 매력을 지닌 두 남자를 만나며 진정한 사랑의 의미를 찾아가는 이야기를 그린다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com
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