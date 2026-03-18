넥슨, 21일 'FC 모바일' 유저를 위한 쇼케이스 '넥스트 풋볼' 개최

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넥슨은 오는 21일 서울 성수동에 위치한 앤더슨씨 신관에서 'FC 모바일'의 쇼케이스 'NEXT FOOTBALL'(넥스트 풋볼)을 개최한다고 밝혔다.
현장에서는 쇼케이스 전후로 다양한 이용자 참여 프로그램을 실시한다. 시작 2시간 전에는 자신의 사진과 이름이 담긴 선수 카드를 만들 수 있는 '나만의 카드 만들기', 'FC 모바일' 크리에이터에게 코칭을 받아볼 수 있는 '스쿼드 상담소', 자신만의 'FC 모바일' 티셔츠를 만들어보는 '티셔츠 커스텀' 등을 통해 추억을 준다. 쇼케이스 종료 후에는 업데이트 예정인 신규 빌드 및 콘텐츠를 먼저 체험할 수 있는 기회를 제공하며 다양한 피드백을 남길 수 있다.
이번 쇼케이스에서는 애플과 협업을 통해 'FC 모바일'을 120프레임으로 즐길 수 있는 기기 체험과 다양한 혜택을 소개하는 'Experience Zone'을 운영하며, 현장 방문객에게 애플 앱스토어 콘텐츠 및 할인 혜택을 제공한다.
남정석 기자 bluesky@sportschosun.com