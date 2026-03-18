장항준 "'왕사남' 하나 잘됐다고, ♥김은희와 동등? 절대 아냐, '남편이 더 잘나야'는 가부장적 사고"(질문들)
[스포츠조선 김소희 기자] 감독 장항준 감독이 영화 '왕과 사는 남자' 흥행에도 겸손한 태도를 보였다.
18일 방송된 MBC '손석희의 질문들 4'에는영화 '왕과 사는 남자'의 장항준 감독과 배우 유해진이 게스트로 출연해 흥행 소감을 전했다.
이날 손석희는 1370만 관객을 넘어선 기록적인 스코어에 대해 "천만 영화 중 5위, 외화를 포함하면 7위다. 1500만이 넘으면 한국 영화 기준 3~4위 정도"라고 설명했다. 이에 장항준이 "3위"라고 덧붙이자 손석희는 "계산하고 계신 거냐"고 짚어 웃음을 자아냈다.
장항준은 "네티즌분들이 올려주셔서 자꾸 보게 되더라"고 솔직하게 털어놓으며 웃음을 보였다.
이에 유해진은 "제가 이제 그만 좀 보라고 잔소리를 하는데, 같이 있으면 계속 확인하더라. 계속 보면 좋냐고 물으면 '응, 좋아'라고 한다"고 전했다. 이어 "저도 좋긴 하지만 스스로를 좀 가라앉히려고 노력한다. 그런데 장항준 감독은 굉장히 즐기고 있는 것 같다"고 덧붙여 웃음을 안겼다.
이에 장항준은 "좋은 기사가 나오면 주변에 보라고 공유하기도 한다"며 "유해진 씨는 천만 영화 5관왕이라 이런 때일수록 차분해지려고 노력하자고 하는데, 저도 점점 그 말의 의미를 알 것 같다. 점점 감당하기 버거워진다"고 털어놨다.
또한 장항준 감독은 아내 김은희 작가에 대한 애정도 드러냈다. 손석희는 "장 감독이 과거 작품이 잘되지 않아 무산된 적도 있지 않냐"며 "장 감독의 실패가 김은희 작가의 성공과 대비돼 언급될 때가 있다"고 말했다. 이어 "이번에 많은 분들이 장 감독의 성공을 축하하는 이유도 그동안 아내와 대비되던 삶에 대한 응원의 의미가 있는 것 같다"고 덧붙였다.
이에 장항준은 "아직 한국 사회에는 남편이 더 잘나야 한다는 가부장적인 인식이 있지 않냐. 그런데 그런 사고를 전복시키는 데서 오는 쾌감이 있다"며 "제가 일을 안 한 것도 아니다. 일이 잘 안 됐던 것뿐"이라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.
이어 "저는 그게 좋았다. 아내가 잘되는 게"라고 말하며 애정을 드러냈다. 이에 손석희가 "이제 거장이 되셨으니 최소한 동등한 관계가 된 것 아니냐"고 묻자, 장항준은 "전혀 그렇게 생각하지 않는다. 이거 하나 잘됐다고 해서 그녀가 쌓아온 업적에 감히 견줄 수는 없다"고 답해 감탄을 자아냈다.
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